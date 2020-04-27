Игнашевич считает несправедливым досрочное завершение сезона в ФНЛ
27 апреля, 20:18СпортФото: pxhere.com
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Старший тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич заявил, что необходимо возобновить сезон и доиграть первенство ФНЛ.
Как сообщает «Советский спорт», специалист отметил, что в данной ситуации лига бы могла провести хотя бы мини-турнир из 4-6 команд, чтобы определить, кто по итогам сезона должен выйти в премьер-лигу.
Отметим, что «Торпедо» после 27 туров первенства занимает четвертую позицию в турнирной таблице, уступая лидирующему «Ротору» три очка.
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