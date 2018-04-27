Три представителя Башкирии вошли в исполком Паралимпийского комитета страны

В состав исполкома ПКР вошли три представителя из Башкирии.

Одна из них – 13-кратная Паралимпийская чемпионка, 18-кратная чемпионка и Депутат Госдумы, заслуженный мастер спорта России Рима Баталова. Возглавляет Благотворительный Фонд «Молодость Нации» в Республике Башкортостан.

Второй представитель Башкирии – директор Регионального Общественного Фонда «Спортивно-реабилитационный центр инвалидов по зрению «Луч» Геннадий Дементьев. Проводит большую работу по социальной и спортивной реабилитации инвалидов по зрению. Неоднократно награждался Президентом Республики Башкортостан, Президентом Российской Федерации и администрацией города Уфы за большой вклад в дело социальной реабилитации незрячих. В последние годы – постоянный член исполкома ПКР.