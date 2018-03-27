«Салават Юлаев» проиграл в решающем матче «Трактору» и вылетел из Кубка

Сегодня в Уфе состоялся решающий седьмой матч в полуфинальной серии конференции «Восток» Кубка Гагарина между командами «Салават Юлаев» и «Трактор».

Состав юлаевцев.

Капитан: Григорий Панин. Ассистенты: Энвер Лисин, Тему Хартикайнен. В воротах Бен Скривенс (Кареев).

Пятерки: Умарк - Кемппайнен – Хартикайнен, Логинов – Ларсен.

Лисин - Юньков – Макаров, Арзамасцев – Гареев.

Ткачев - Саюстов – Бурдасов, Панин – Осипов.

Солодухин - Коротков – Майоров, Елизаров – Кузьмин.

Ворота челябинцев будет защищать Павел Францоуз.

Перед началом встречи прошла минута молчания в память о погибших в Кемерово. Во время матча не будут развлекать зрителей группы поддержки и маскоты.

Юлаевцы выиграли вбрасывание, вошли в зону – вратарь прижимает шайбу ко льду. Затем последовала очень опасная атака уфимцев – бросок с близкого расстояния принял на себя Францоуз. И еще один бросок идет в грудь голкиперу «Трактора».

Ошибки у уфимцев в обороне приводят к броскам – Скривенс спокоен. Хартикайнен едва не завел шайбу в ближний угол.

На матче замечены футболисты ФК «Уфа» - Александр Беленов и Денис Тумасян. Пока юлаевцы не так активны, как в прошлой домашней игре.

Вспыхнула потасовка у ворот Францоуза – следует обоюдное удаление. Опасно было у ворот Скривенса – едва не забили челябинцы. Пол-периода прошло – пока ничем удивить соперника у «Салавата» не получается.

Звено Умарка создало отличный момент – Арзамасцев с метра попал во вратаря! Пора поправить прицел – а не то гости могут воспользоваться известным законом. Но опять выпад Уфы заканчивается броском во вратаря.

И вот следует великолепный проход Линуса Умарка, который отобрал шайбу, прошел всех защитников и бросил под перекладину – 1:0! Красиво получилось!

«Трактор» стал больше атаковать – уфимцы сейчас больше уповают на контригру. И тут следует кошмарная ошибка в обороне – наши защитники уступили друг другу право завладеть шайбой, в результате она досталась форварду соперника и челябинец забивает гол.

Следует видеопросмотр на предмет офсайда, и гол засчитан - 1:1.

В концовке первого периода был опасный выпад юлаевца, но на этот раз голкипер «Трактора» спас команду.

Вторая двадцатиминутка началась с атак «трактористов», но вскоре зеленые перехватили инициативу. Правда, много ошибок, которые не позволяют выстроить комбинации. Все-таки с таким трудом юлаевцы забивают, и с такой легкостью пропускают шайбы…

Неплохо провело отрезок второе звено наше, а за ним и третье тоже – немного не хватает точности нам. В контратаке гости – Скривенс легко забирает шайбу в ловушку.

Да…хорошую комбинацию разыграли уфимцы – эффектным борцовским приемом свалили Ларсена, но судьи безмолвствуют…

Чувствуется некоторая закрепощенность команд – боязнь пропустить в решающем матче.

Жарко и у ворот «Салавата» было – шайба скакала на пятаке, но выбили ее уфимцы. Гости действуют тихой сапой – вошли – бросили – заработали вбрасывание в чужой зоне.

Пока никому еще не довелось поиграть в большинстве.

Вот момент! Чудом не забили гости, одного оставили на пятаке челябинца – не разобрался наш соперник.

А вот и Скривенс выдал свой коронный финт – едва шайба не вошла в ворота, а может и побывала там – но никто этого не увидел!

Пошли обоюдные ошибки, за ними моменты – выбросил шайбу хоккеист «Трактора» Кравцов через борт – есть первое большинство у «Салавата Юлаева». Куча мала у ворот «Трактора» - не удалось пропихнуть шайбу в ворота. Отбились гости – три минуты до конца периода.

Прорвался к уфимским воротам челябинец Виталий Кравцов – его роняет Григорий Панин, теперь уже численный перевес у челябинцев. И они четко разыгрывают лишнего – тут наш вратарь ничего не мог поделать, бросок с метра по полупустым воротам – 1:2.

Тут же нарушает правило Иван Вишневский – большинство переходит к юлаевцам – прорвало игроков на фолы. Сирена – еще осталось 27 секунд штрафного времени, которое переходит на третий период.

Быстро закончилось штрафное время – команды в полных составах. Упустили уфимцы почти 100-процентный момент – на дальней штанге не смогли замкнуть прострел.

Хаос в рядах «Салавата» - пропало взаимопонимание. Может быть, громогласная поддержка трибун поможет его наладить?

Давление наладили – пошли броски и моменты – но не могут уфимцы пробить стену челябинскую. Умарк хотел забить по-бобровски – вратарь спас. Ткачев выскочил один, бросил – опять вратарь на пути.

Паузу взяли уфимцы – затем опять пошла волна атак. Неплохо – налаживается игра, сгущаются тучи над «Трактором». Но время тает – осталось 7 минут…

Фанаты скандируют: «Верим в команду!», чем ответит команда?

Две минуты – и, похоже, сил маловато осталось у юлаевцев на штурм. Пустые ворота у уфимцев – последний шанс.