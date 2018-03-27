Матч «Салавата Юлаева» и «Трактора» начнется с минуты молчания

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Матч пройдет без группы поддержки, музыкальных пауз и прочих развлекательных составляющих.
Сюжеты: Болеем за наших
Седьмой матч ¼ финала серии плей-офф КХМ между уфимской командой «Салават Юлаев» и челябинским «Трактором» начнется с минуты молчания в память о жертвах трагедии в Кемерово, сообщают «РИА Новости».
«Салават Юлаев» примет «Трактор» во вторник.
В связи с объявленным в Кемеровской области трехдневным трауром матч в Уфе пройдет без развлекательной составляющей: без группы поддержки, музыкальных пауз, шоу-программы и так далее. Это касается и активности наших маскотов – Салавата и Юлая, их не будет,сообщили в пресс-службе хоккейного клуба
Напомним, также с минуты молчания начнутся все матчи 24-го турнира российской футбольной лиги и 30-го тура футбольной лиги.
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