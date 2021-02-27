Худяков заявил, что «Тамбов» точно доиграет сезон-2020/21

Худяков заявил, что «Тамбов» точно доиграет сезон-2020/21

Вчера, 19:23СпортФото: pxhere.com
Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил, что команда обязательно доиграет текущий чемпионат.

Как сообщает «Советский спорт», Худяков рассказал, что тамбовский клуб точно доиграет сезон-2020/21, а все поступающие в клуб деньги будут уходить на погашение задолженностей по зарплате и налогам.

Также спортивный директор «Тамбова» отметил, что у клуба появился партнер, который помогает команде с покупкой билетов, а также оплатой проживания и питания футболистов.

Добавим, что свой первый матч после зимнего перерыва тамбовский клуб проведет в пятницу. Соперником команды во встрече 20-го тура РПЛ станет «Ротор».

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