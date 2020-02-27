"Спартак" стал скрытым фаворитом Западной конференции

"Спартак" считают скрытым фаворитом Запада. Красно-белые впервые за долгое время демонстрируют такой уверенный выход в плей-офф, сообщает "Советский спорт".

11 февраля команда Олега Знарка переиграли дома магнитогорский "Металлург" и за две недели до окончания регулярного чемпионата оформили себе место в восьмерке западной конференции.

Команда прошла регулярный чемпионат без провалов. Три поражения подряд в сентябре и всего семь игр в сезоне без заброшенных шайб.