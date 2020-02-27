"Спартак" стал скрытым фаворитом Западной конференции

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Команда оформила себе место в восьмерке за 2 недели до конца регулярного чемпионата.
"Спартак" считают скрытым фаворитом Запада. Красно-белые впервые за долгое время демонстрируют такой уверенный выход в плей-офф, сообщает "Советский спорт".
11 февраля команда Олега Знарка переиграли дома магнитогорский "Металлург" и за две недели до окончания регулярного чемпионата оформили себе место в восьмерке западной конференции.
Команда прошла регулярный чемпионат без провалов. Три поражения подряд в сентябре и всего семь игр в сезоне без заброшенных шайб.
Наиболее вероятно, что в первом раунде "Спартак" сыграет против "Динамо".
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