Вход на матч «Уфа» - «Динамо» будет бесплатным

4 марта на стадионе «Нефтяник» в 16:00 пройдет матч футбольных клубов «Уфа» и «Динамо», сообщили в пресс-службе ФК «Уфа». Вход на матч будет абсолютно бесплатным. Игра пройдет по местному времени.