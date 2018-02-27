Вход на матч «Уфа» - «Динамо» будет бесплатным

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Начало матча в 16:00 на уфимском стадионе "Нефтяник".
4 марта на стадионе «Нефтяник» в 16:00 пройдет матч футбольных клубов «Уфа» и «Динамо», сообщили в пресс-службе ФК «Уфа». Вход на матч будет абсолютно бесплатным. Игра пройдет по местному времени.
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