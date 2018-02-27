«Салават Юлаев» обыграл «Сочи» на домашней арене

Итог матча - 3:1 в пользу уфимского клуба.

Обе команды находятся в зоне плей-офф, но для полной уверенности каждому коллективу нужна еще одна победа.

Игра началась и поначалу сочинцы смотрелись активнее. Гости больше владели шайбой и чаще вели позиционные атаки. Юлаевцы провели несколько острых контратак, но в решающий момент руки наших хоккейных бойцов давали осечку – либо шайба сходила с крюка, либо что-то еще… Однажды наш игрок Максим Гончаров применил силовой прием и, промахнувшись по сопернику, вывалился на собственную скамейку запасных, с досады там и оставшись. Чувствуется, что спортсмены несколько отвыкли от борьбы, вкатываются в игру.

Фото: Марат Лутфрахманов, Mkset.ru

А вот и первая драка - на 8-й минуте. Сочинцы обиделись на эффектный силовой прием и бросились выяснять отношения. В итоге Григорий Панин получил две минуты за атаку игрока, не владеющего шайбой – весьма спорное решение. Гости получили большинство, однако разыграть лишнего никак не получалось. Наши удачно отбрасывались и отстояли свои ворота без проблем.

«Сочи» продолжал атаковать, но как-то без страсти, буднично. Подошла вторая рекламная пауза, бросков по воротам было немного. Слегка оживились и уфимцы, и постепенно хозяева перехватывают инициативу, пошли кружева атак, броски издали.

Фото: Марат Лутфрахманов, Mkset.ru

А вот удаление и у гостей, и недолго думая, уфимцы сразу же открывают счет – Линус Умарк щелкнул и попал в угол – 1:0! На том первый период и завершился.

Вторая двадцатиминутка пошла поживее. Видимо, во время перерыва игроки вспомнили былые эмоции, юлаевцы продолжили давление на ворота гостей. Тем не менее, неразрешимых задач они перед сочинцами не поставили, а на 7-й минуте пропустили шайбу сами – 1:1.

Фото: Марат Лутфрахманов, Mkset.ru

Но накала страстей эта шайба никому не добавила. Зрители ахали, когда, казалось бы, должен был возникнуть момент для убойного броска – но должной концентрации у нападающих не было.

К середине второго периода страсти накалились у ворот «Сочи» - упал игрок южан, судьи удалили уфимца. И тут же уронили Филипа Ларсена, датчанин врезался в борт, и отдыхать отправился уже хоккеист из команды соперника на 2 минуты. Игра 4 на 4 пошла побыстрее, но неточные передачи губили атакующие порывы игроков. Игра шла в целом равная с большим количеством ошибок – разрушать у команд получается значительно лучше.

Фото: Марат Лутфрахманов, Mkset.ru

Команды упускают по очень опасному моменту – зрители завелись и дружно скандируют: «Салават!». И вот, наконец- то взаимодействие уфимцев достигло нужного уровня – пас из-за ворот Теему Хартикайнена и мгновенный бросок в касание Йоонаса Кемппайнена в дальнюю девятку – гол красавец и 2:1! Последние секунды второго периода прошли в атаках юлаевцев.

Третий игровой отрезок картину не изменил. Взаимные атаки не слишком беспокоили вратарей Андрея Кареева и Константина Баруллина. Наши хоккеисты смотрятся посолиднее, особенно первое звено. Звено Ткачева очень активно проводит свою смену, и сам Владимир со второй попытки перебрасывает вратаря – 3:1!

Фото: Марат Лутфрахманов, Mkset.ru

Страсти вспыхнули вновь, и за драку следует обоюдное удаление. Разыгрались постепенно команды. Попытки сочинцев отыграться ничем не заканчиваются – юлаевцы уверенно контролируют ход встречи.

Последние минуты проходят в бесплодных атаках гостей. Подопечные Эркки Вестерлунда особо не идут вперед, уверенно обороняясь. Тем временем, новосибирская «Сибирь» в гостях выиграла по буллитам у омского «Авангарда», а хабаровский «Амур» победил дома владивостокский «Адмирал». Таким образом, омичи опустились на 9-е место, а «Салават Юлаев» набирает 90 очков и обеспечил себе второе место в Восточной конференции. Последняя минута матча – сочинцы заменили голкипера на полевого игрока, но результата это не принесло.

Фото: Марат Лутфрахманов, Mkset.ru