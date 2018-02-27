Боян Йокич продлил контракт с ФК «Уфа»

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Игрок сражается за команду с февраля 2017 года.
Защитник национальной сборной Словении Боян Йокич продлил трудовой контракт с клубом «Уфа», сообщили в пресс-службе футбольного клуба.
Йокич играет в ФК «Уфа» с февраля 2017 года. За год он провел за эту команду 29 матчей и забил один гол.
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