Венгер – об идее проводить ЧМ каждые два года: У молодежи другой запрос на события

Ранее ФИФА выступило с инициативой проводить мундиали каждые два года, а не четыре, как сейчас

Глава департамента глобального развития ФИФА Арсен Венгер высказал свое отношение к возможным нововведениям в футболе, в частности, проведению чемпионата мира каждые два квартала. Слова Венгера передает «Советский спорт» со ссылкой на L’Equipe. По словам специалиста, в ближайшее время сроки проведения крупных мероприятий не изменятся – до 2030 года все останется так, как есть. Однако Венгер уверен, что футбол нуждается в изменениях, поскольку меняются запросы на события. Молодежь до 18 лет хочет подпитываться событиями, так как они к этому привыкли. В любом случае, решение не примется ранее 2024 года.

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