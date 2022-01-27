Спортивный эксперт оценил ситуацию с возможной отменой Олимпиады

«Нет ли опасения, что только переболевшие спортсмены могут привезти вирус? На сегодняшний день тесты достаточно точные. Тут всё объективно. Просто нужно выдерживать все рекомендации по самоизоляции — для безопасности остальных команд и спортсменов. Поскольку, если в Олимпийской деревне такое вспыхнет, придётся непросто. Было бы наилучшим вариантом селить всех отдельно, со своим входом, санузлом. Но можно ли это выполнить? Вот в чём вопрос», — добавил Чепиков.