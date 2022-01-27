Спортивный эксперт оценил ситуацию с возможной отменой Олимпиады

Спортивный эксперт оценил ситуацию с возможной отменой Олимпиады
Спортивный эксперт оценил ситуацию с возможной отменой Олимпиады
27 января, 22:11СпортФото: pxhere.com
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков дал комментарий по поводу возможной отмены зимней Олимпиады 2022 года игр в Пекине по причине пандемии COVID-19.

Спортсмен рассказал о том, что отмену игр ему сложно представить. В Китае очень хороший контроль. Спортсмены, у которых положительные тесты, сидят на карантине, добавил он. Об этом сообщает издание RT.

При этом Чепиков не стал отрицать, что возможны какие-либо непредвиденные ситуации. «Будут и заболевшие. Однако для этого случая есть запасные в командах. Поэтому не стоит сгущать краски. Китайская сторона сделает всё возможное, чтобы Олимпиада прошла на достаточно высоком уровне», — добавил он.

Бывший биатлонист высказался также по поводу возможного всплеска COVID-19 в олимпийской деревне.

«Нет ли опасения, что только переболевшие спортсмены могут привезти вирус? На сегодняшний день тесты достаточно точные. Тут всё объективно. Просто нужно выдерживать все рекомендации по самоизоляции — для безопасности остальных команд и спортсменов. Поскольку, если в Олимпийской деревне такое вспыхнет, придётся непросто. Было бы наилучшим вариантом селить всех отдельно, со своим входом, санузлом. Но можно ли это выполнить? Вот в чём вопрос», — добавил Чепиков.

Игры в Пекине пройдут с 4 февраля по 20 февраля 2022 года.

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