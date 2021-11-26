Вяльбе: Терентьев отобрался на Олимпиаду после победы в классическом спринте Руки

Вяльбе: Терентьев отобрался на Олимпиаду после победы в классическом спринте Руки

Вяльбе: Терентьев отобрался на Олимпиаду после победы в классическом спринте Руки

26 ноября, 23:28
Спорт
Фото: pixabay.com
Терентьев смог выиграть классический спринт, опередив норвежцев Клебо и Валнеса.

22-летний российский лыжник Александр Терентьев по итогам победного для себя классического спринта в финской Руке гарантировал участие на Олимпиаде, об этом заявила Елена Вяльбе.

Как сообщает «Советский спорт» со ссылкой на прямой эфир «Матч ТВ», по словам президента федерации лыжных гонок России, Терентьев отобрался на Олимпийские игры сразу, с первой же гонки.

Также Вяльбе отметила, что женская сборная выступила не так уж плохо, но обидно, что никто не смог пробиться в финал.

Добавим, что впереди на этапе в Руке раздельная гонка на 15 км и гонка преследования.

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