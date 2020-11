«Уфа» не может выиграть 13 матчей подряд. Первый круг - на последнем месте в РПЛ

Башкирский футбольный клуб получил неплохого соперника в пятнадцатом туре чемпионата России – подмосковные «Химки». Эта команда набрала неплохой ход в последних встречах, однако игра проходила в Уфе на родном стадионе подопечных Рашида Рахимова.

Как передает проект «Фаворит», прогнозисты уверяли в том, что уфимцы не отдадут три очка и могут даже замахнуться на победу. Однако уже на пятой минуте Илья Кухарчук вывел гостей вперед, а перед перерывом Александр Трошечкин довел преимущество «Химок» до 2:0. «Уфа» неплохо играла во втором тайме, но смогла лишь раз поразить ворота соперника – отличился Боян Йокич. О чем говорят в клубе? Безвыигрышная серия башкирского клуба продлилась до тринадцати встреч – это девять поражений и четыре ничьих. Последний раз в РПЛ уфимцы побеждали в игре с «Арсеналом» в середине августа. В октябре вместо Вадима Евсеев на пост главного тренера «Уфы» пришел Рашид Рахимов. Под его руководство клуб набрал одно очко в пяти встречах и расположился на последнем месте в РПЛ. Впрочем, у уфимцев еще есть шансы подняться с шестнадцатой строчки. Уже в следующем туре «Уфа» дома сыграет с еще одним аутсайдером премьер-лиги «Тамбовом». Если открыть сайт букмекерской конторы Леон или скачать приложение Леон на смартфон, то можно увидеть, что победу хозяев оценивают коэффициентом 2.41. На успех тамбовской команды дают 3.39. «Уфа» явно находится не в своей тарелке, а после игры с «Химками» главный тренер команды заявил, что нужно ужесточать игровую дисциплину и использовать в игре то, что есть у его подопечных. По словам Рахимова, его игрокам не хватает мастерства, не хватает класса. Это мешает уфимцам реализовывать созданные моменты. А вот председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов уверен, что все будет хорошо. Он рассказал СМИ, что тренерская мысль на поле видна и что устраивает все, кроме результата. Мурзагулов понимает, что все футболисты «Уфы» хотят остаться в РПЛ, однако команде нужно поработать в межсезонье. Слабая результативность и трансфер По итогам первого круга в премьер-лиге стало известно, что самой результативной командой чемпионата стал «Зенит». За пятнадцать матчей подопечные бывшего тренера «Уфы» Сергея Семака забили тридцать два мяча. Меньше всех в первом круге РПЛ забил «Ротор» (семь голов), а «Уфа» расположилась на предпоследней позиции с девятью мячами. Ближайший соперник по РПЛ – «Тамбов» – в этом рейтинге занимает более высокую позицию с одиннадцатью точными ударами. Также в ноябре руководство «Уфы» объявило о том, что в команду перебрался свободный агент Филип Мрзляк. Этот 27-летний опорный хавбек из Хорватии подписал соглашение с башкирским клубом сроком до лета 2021-го года. Ранее Филип выступал в составе бухарестского «Динамо». А еще Мрзляк успел поиграть за румынские «Астру», «Пандурий» и загребский «Локомотив».

