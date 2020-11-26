«Уфа» не может выиграть 13 матчей подряд. Первый круг - на последнем месте в РПЛ

Как передает проект «Фаворит», прогнозисты уверяли в том, что уфимцы не отдадут три очка и могут даже замахнуться на победу. Однако уже на пятой минуте Илья Кухарчук вывел гостей вперед, а перед перерывом Александр Трошечкин довел преимущество «Химок» до 2:0. «Уфа» неплохо играла во втором тайме, но смогла лишь раз поразить ворота соперника – отличился Боян Йокич.