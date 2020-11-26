«Мы не вылетим». Руководство ФК «Уфа» пообещало сохранить прописку в РПЛ

«Мы не вылетим». Руководство ФК «Уфа» пообещало сохранить прописку в РПЛ

Вчера, 11:55СпортАнтон СеливерстовPhoto: ФК "Уфа "
ФК «Уфа» имеет все шансы сохранить прописку в Россйиской премьер-лиге, заявил Mkset председатель попечительского совета клуба Ростислав Мурзагулов. По его словам, финансовые проблемы решены, а игроки настроены на победы.

Мурзагулов рассказал, что ни в клуб, ни команда не испытывает пораженческих настроений.

— Сейчас ситуация с деньгами возвращается к тем планам, которые были, и мы можем подниматься на высшие позиции, чтобы не вылететь. Нет, мы не вылетим,сказал он.

Ростислав Мурзагулов также рассказал о текущем положении дел в команде.

По его словам, уже в ближайших матчах «Уфа» добудет очки.

— Уверен, что от «Тамбова» мы камня на камне не оставим, и «Ростову» я тоже не завидую, потому что наши ребята очень злые, они недовольны своим положением в турнире, заявил Ростислав Мурзагулов.

Напомним, из последних пяти матчей в РПЛ «Уфа» проиграла четыре, а ещё один завершила ничьёй. После 15 туров она занимает последнее место. Следующий матч состоится 29 ноября.

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