«Мы не вылетим». Руководство ФК «Уфа» пообещало сохранить прописку в РПЛ

ФК «Уфа» имеет все шансы сохранить прописку в Россйиской премьер-лиге, заявил Mkset председатель попечительского совета клуба Ростислав Мурзагулов. По его словам, финансовые проблемы решены, а игроки настроены на победы.

Мурзагулов рассказал, что ни в клуб, ни команда не испытывает пораженческих настроений. — Сейчас ситуация с деньгами возвращается к тем планам, которые были, и мы можем подниматься на высшие позиции, чтобы не вылететь. Нет, мы не вылетим,сказал он. Ростислав Мурзагулов также рассказал о текущем положении дел в команде. «Если не воровать, на миллиард рублей можно выходить в еврокубки». Что ждет ФК «Уфа» По его словам, уже в ближайших матчах «Уфа» добудет очки. — Уверен, что от «Тамбова» мы камня на камне не оставим, и «Ростову» я тоже не завидую, потому что наши ребята очень злые, они недовольны своим положением в турнире, заявил Ростислав Мурзагулов. Напомним, из последних пяти матчей в РПЛ «Уфа» проиграла четыре, а ещё один завершила ничьёй. После 15 туров она занимает последнее место. Следующий матч состоится 29 ноября.

