«Мы не вылетим». Руководство ФК «Уфа» пообещало сохранить прописку в РПЛ

Мурзагулов рассказал, что ни в клуб, ни команда не испытывает пораженческих настроений.
— Сейчас ситуация с деньгами возвращается к тем планам, которые были, и мы можем подниматься на высшие позиции, чтобы не вылететь. Нет, мы не вылетим,сказал он.
Ростислав Мурзагулов также рассказал о текущем положении дел в команде.
По его словам, уже в ближайших матчах «Уфа» добудет очки.
— Уверен, что от «Тамбова» мы камня на камне не оставим, и «Ростову» я тоже не завидую, потому что наши ребята очень злые, они недовольны своим положением в турнире, заявил Ростислав Мурзагулов.
Напомним, из последних пяти матчей в РПЛ «Уфа» проиграла четыре, а ещё один завершила ничьёй. После 15 туров она занимает последнее место. Следующий матч состоится 29 ноября.