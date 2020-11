«Если не воровать, на миллиард рублей можно выходить в еврокубки». Что ждет ФК «Уфа»

Завершился первый круг Российской футбольной премьер-лиги, и «Уфа» в ней занимает последнее место. Журналист Mkset Антон Селиверстов рассказывает, как команда из Башкирии оказалась на дне, а также подводит промежуточные итоги выступления в этом году и обсуждает её перспективы с руководством клуба.

Перед первым кругом ада В сезоне 19/20 за ФК «Уфа» окончательно закрепилось прозвище «Автобус». Под предводительством главного тренера Вадима Евсеева команда из Башкирии за 30 туров скатала больше всех ничейных матчей (14) и забила лишь 22 гола (меньше только у расположившегося строчкой ниже в таблице казанского «Рубина»). Однако эксперты и болельщики признавали, что с учётом ресурсов оборонительный — а порой и крайне оборонительный — стиль «Уфы» обоснован, тем более, что он приносил результат. Итоговая турнирная таблица РПЛ сезона 2019/2020 Photo: premierliga.ru Команда пропустила всего 24 мяча (меньше только у чемпиона того сезона «Зенита»), а из 14 ничьих шесть было с лидерами чемпионата — «Локомотивом», ЦСКА (с обеими командами — по два раза), «Зенитом» и «Спартаком». Последних двух «Уфа» даже умудрилась выиграть с минимальным счётом. И пусть поражений в сезоне было столько же, сколько побед (8), разгром случился только единожды — 0:3 в Тамбове. Характерно, что звание лучшего голкипера чемпионата тогда получил именно Александр Беленов, на воротах с которым «Уфимский автобус» Евсеева докатил до девятого места (лучше было только в 2018 году при Сергее Семаке, когда клуб занял шестое место, что позволило ему принять участие в европейских турнирах). Однако в 2020 году «Уфа» не получила финансирования от Регионального фонда, которым распоряжается правительство Башкирии. Председатель попечительского совета клуба Ростислав Мурзагулов заявлял, что это случилось из-за коронавируса, но, как рассказал источник Mkset в управлении, что предназначенные для футбола деньги ушли в хоккейный «Салават Юлаев». Команде пришлось расстаться с рядом ведущих игроков: Александром Пуцко, Остоном Уруновым, Даниилом Фоминым, Андреем Козловым, Сильвестром Игбуном, Игорем Безденежных и Андресом Вомбергаром. Заработанного на продажах хватило, чтобы обеспечить условия для участия в РПЛ и не допустить долгов по зарплате, но на смену ушедшим пришли немногие: отметить можно разве что Тимура Жамалетдинова и Олега Данченко (аренда), которые не смогли закрепиться в ЦСКА и «Рубине». Игра на выживание. Как в Башкирии спасали ХК «Салават Юлаев» и забыли о других клубах Ещё одной весомой потерей стал уход гендиректора клуба Шамиля Газизова, который проработал в «Уфе» восемь лет, но в июле 2020-го перешёл в московский «Спартак». На его место встал Ринат Шайбеков, который в клубе ещё со времён «Динамо-Башинформсвязи», на основе которого и была создана «Уфа». Ещё раньше он руководил минифутбольным клубом «Динамо-Тималь», который основал Газизов. Несмотря на опыт Шайбекова, эксперты отмечают, что по способностям он от своего бывшего шефа существенно отстаёт. В частности, у него, по словам Ростислава Мурзагулова, нет той же уверенности. Автобус сломался Этот сезон «Уфа» начала с разгромного поражения от «Краснодара». Затем уфимцы одолели тульский «Арсенал», а следом шёл как раз «Спартак» во главе со старым другом горожан. Примечательно, что вместе с собой в Москву Шамиль Газизов забрал Остона Урунова, и в СМИ поползли слухи, что вскоре башкирская команда станет неким подобием фарм-клуба для «Спартака». Это, впрочем, не нашло подтверждения, а матч получился боевым: уфимцы забили быстрый гол и, хоть через десять минут его пропустили, смогли удержать ничью. Вадим Евсеев неоднократно жаловался на ослабление состава Photo: Instagram Вадима Евсеева Но потом было обидное поражение от Ростова и разгром от принципиальных соперников в Казани, а ничью с «Динамо» омрачили последующий проигрыш прямым конкурентам из Тамбова и форменное унижение в Санкт-Петербурге — 0:6 от команды, которой всего год назад давали бой. Также «Уфа» отличилась претензиями к рефери, когда после 0:1 от «Ростова» Ростислав Мурзагулов пригрозил снять команду с чемпионата, но получил за это штраф, а позже в интервью Sports.ru назвал свой поступок «гротеском» и объяснил его желанием привлечь внимание к проблеме судейства в РПЛ. Зенит - Уфа - 6:0. Обзор матча Video: Youtube-канал "Матч-ТВ" В свою очередь Вадим Евсеев признал, что «Уфа» в кризисе, и объяснял слабую игру потерей целого ряда ключевых игроков и нехваткой новых. Ростислав Мурзагулов проводил личные встречи с составом и даже привёл на одну из них главу республики Радия Хабирова, чтобы заверить команду в поддержке правительства. Клуб нашёл трёх новичков: Владислава Камилова, который никогда прежде не играл в турнирах уровня РПЛ, Константина Плиева из ЦСКА и Ахмеда Алибекова из киевского «Динамо» (последние двое — аренда). Но при этом ушёл столп обороны Йонуц Неделчару. В октябре команду покинул и Евсеев, а на его место пришёл Рашид Рахимов. Перестройка С приходом нового тренера клуб заявил о формировании атакующего стиля. Команду покинул старший тренер Арслан Халимбеков, а к Рахимову присоединились два помощника — Эдуардо Докампо и Райнер Мюллер, которых Ростислав Мурзагулов представил как специалистов из ТОП-5 футбольных стран. На самом деле из иностранного опыта у Докампо лишь академия испанского «Атлетика», а у Мюллера — пятый по значению немецкий чемпионат и Китай. Ростислав Мурзагулов и Радий Хабиров на матче ФК "Уфа" Photo: Instagram Радия Хабирова Ещё в октябре ушли футболисты Оливье Тилль, Игорь Безденежных, Данила Емельянов и Николай Гиоргобиани (последние трое — по аренде), но были арендованы Григорий Морозов, который не пригодился «Динамо» московскому, и Комнен Андрич из «Динамо» загребского, а в ноябре на правах свободного агента приехал 27-летний хорват Филип Мрзляк. В интервью клубной пресс-службе игроки говорили, что приехали в столицу Башкирии за новыми вызовами, а тренеры заявляли, что «Уфе» надо играть смелее в атаке и не бояться пропускать. Тренеры ФК "Уфа" Эдуардо Докампо и Райнер Мюллер Photo: ФК "Уфа" При обновлённом тренерском составе и заявленном переключении на атакующий футбол команда провела уже пять игр. Стоит отметить, что уфимцы забили по одному голу в четырёх из них. Для сравнения: за 10 предыдущих они забили на один мяч больше и в семи матчах вообще оставляли ворота противника «сухими». Однако из этих «атакующих» пяти матчей подопечные Рашида Рахимова проиграли четыре. Сначала было три поражения подряд — от «Локомотива», «Ахмата» и «Урала». Потом в Сочи «Уфа» за три минуты до конца матча вырвала ничью, а дома уступила «Химкам». Правда, в промежутке между этими играми уфимцы разгромили молодёжь из «Чертаново», но это было в Кубке России (на предыдущем этапе этого турнира, ещё при Вадиме Евсееве, «Уфа» тоже одерживала победу). Турнирная таблица РПЛ сезона 2020/2021 после первого круга В РПЛ же «Уфа» завершила первый круг на последнем месте. Что дальше? Напомним, если команда займёт по итогу сезона 15 или 16 место, она вылетит, а если 13 или 14, то будет бороться в стыковых матчах с претендентами из ФНЛ. Пока от «безопасного» 12 места «Уфу» отделяет восемь очков, а от стыков — пять. Однако клуб заявляет, что сейчас все финансовые трудности позади: деньги из Регфонда поступили, спонсоры продолжают помогать. Ранее Мурзагулов рассказал, что бюджет клуба составляет около миллиарда рублей. По его словам, Радий Хабиров эту сумму увеличивать за счёт бюджета республики не намерен, но теперь, получив ожидаемые с весны средства, «Уфа» имеет все шансы сохранить прописку в РПЛ. — Сейчас ситуация с деньгами возвращается к тем планам, которые были, и мы можем подниматься на высшие позиции, чтобы не вылететь. Нет, мы не вылетим, — заявил Mkset Мурзагулов. Собрание команды ФК "Уфа" с Ростислаовм Мурзагуловым, Рашидом Рахимовым и Ринатом Шайбековым Photo: Instagram Ростислава Мурзагулова Он настаивает, что атакующий стиль Рашида Рахимова и его помощников скоро принесёт свои плоды. Говоря о пропущенных голах в последних матчах, он объяснил, что некоторые игроки ещё не привыкли к тактическим изменениям, а другие — уже не готовы в силу возраста и физических характеристик. — Не буду называть никого персонально, потому что не хочу обидеть: все ребята — хорошие, мы — семья. Но ряд игроков ещё не подготовлен или уже не подготовлен. А по поводу, почему такие игроки, я уже сто раз говорил и могу сказать в сто первый: когда у команды есть 150 миллионов рублей, она на 150 миллионов играет, а на миллиард рублей, если их не воровать, команду можно доводить до еврокубков, — сказал Ростислав Мурзагулов. Голкипер "Уфы" Александр Беленов и защитник Александр Сухов Photo: ФК "Уфа" Отметим, что в прошлом матче против «Химок» уфимцы пропустили после заброса с середины поля, когда 34-летний защитник Александр Сухов не успел за противником (второй гол, к слову, тоже забивали из-под него). В подобной же ситуации горожане заработали пенальти в игре против «Ахмата», и также Сухов не успел за нападающим. В том же матче он не закрыл игрока на дальней штанге, после чего «Уфа» пропустила второй гол. Впрочем, третий мяч команда пропустила после того, как не «успел» новичок команды Константин Плиев, который Сухова младше на 10 лет. От «Сочи» же гол случился после того, как в защите с мячом замешкался 28-летний Евгений Никитин, «Локомотив» забил после ошибки (вот уж от кого не ждали!) Александра Беленова. 23.11.2020 Уфа - Химки - 1:2 Video: Youtube-канал "Матч-ТВ" По словам Мурзагулова, о трансферных планах пока говорить рано — клуб готовится к работе в следующем межсезонье. В то же время он отмечает, что и имеющиеся футболисты настроены показывать лучшую игру. Напомним, следующий матч «Уфа» проведёт дома 29 ноября против «Тамбова». В предыдущей встрече уфимцы проиграли им 0:2. — Уверен, что от «Тамбова» мы камня на камне не оставим, и «Ростову» (матч пройдёт 6 декабря) я тоже не завидую, потому что наши ребята очень злые, они недовольны своим положением в турнире. Они хотят всей стране доказать, что смешки по поводу того, что уфимский автобус сломался, несправедливы. Будем выбираться, пораженческих настроений нет. Мы в таких ситуациях уже бывали, — говорит руководитель ФК «Уфа».

