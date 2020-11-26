«Если не воровать, на миллиард рублей можно выходить в еврокубки». Что ждет ФК «Уфа»

Отметим, что в прошлом матче против «Химок» уфимцы пропустили после заброса с середины поля, когда 34-летний защитник Александр Сухов не успел за противником (второй гол, к слову, тоже забивали из-под него). В подобной же ситуации горожане заработали пенальти в игре против «Ахмата», и также Сухов не успел за нападающим. В том же матче он не закрыл игрока на дальней штанге, после чего «Уфа» пропустила второй гол. Впрочем, третий мяч команда пропустила после того, как не «успел» новичок команды Константин Плиев, который Сухова младше на 10 лет. От «Сочи» же гол случился после того, как в защите с мячом замешкался 28-летний Евгений Никитин, «Локомотив» забил после ошибки (вот уж от кого не ждали!) Александра Беленова.