Футбольный клуб «Уфа» будет наказан за несанкционированный баннер

Чрезмерно разошедшиеся болельщики нечаянно подставили своих любимцев

Вчера, 25 ноября, стало известно, что футбольный клуб «Уфа» будет оштрафован за то, что во время домашнего матча с клубом «Урал» на одной из трибун появился стяг с официальным логотипом нефтяного университета «УГНТУ». Таким способом студенты уфимского вуза хотели поддержать команду и, как выяснилось позднее, нечаянно подставили ее.

Как оказалось, демонстрация данного баннера не была согласована с организаторами матча, как это предписывается дисциплинарным регламентом Российского футбольного союза. За это ФК «Уфа» должен заплатить 25 тысяч рублей.

В соцсетях данный инцидент широко обсуждается. Футбольные фанаты считают, что это недоработка охраны и служб безопасности.

- Что было бы, если бы подобное совершили мы? Штрафов за этот сезон от фан-трибуны 10 000 рублей, а от остальной части болельщиков из-за чьей-то некомпетентности и недоработки – 125 000 рублей, – горячатся фанаты.