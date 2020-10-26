Ростислав Мурзагулов объявил о возобновлении финансирования ФК «Уфа»

Напомним, финансовые проблемы в этом году возникли не только в ФК «Уфа», но и у хоккейного клуба «Салават Юлаев», гандбольного клуба «Алиса» и волейбольного «Урала». Корреспондент Mkset выясняла, с чем связан кризис в профессиональном спорте Башкирии. В ряде клубов подтвердили, что тоже не получили планируемых на сезон финасовых переводов.