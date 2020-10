Ростислав Мурзагулов объявил о возобновлении финансирования ФК «Уфа»

Инвесторы приняли решение возобновить финансовую поддержку футбольному клубу «Уфа». Об этом в соцсетях сообщил председатель совета директоров Ростислав Мурзагулов.

По его словам, в его адрес в последнее время часто поступают призывы уйти в отставку из-за низких показателей работы команды. Сам Мурзагулов постарался объяснить с чем связан кризис и что будет дальше. Так, по заявлению руководства, бюджет ФК «Уфа» составляет около одного миллиарда рублей, что является самым низким показателем среди остальных команд лиги. Деньги поступают от частных инвесторов, которые находятся в республиканской инвесткомпании АО «Региональный фонд». Однако с начала пандемии деньги, предназначенные для ФК «Уфа», по словам Ростислава Мурзагулова, были потрачены на борьбу с пандемией. — Да, мы отпустили 3-4 игроков основы. Но на эти деньги, по сути, клуб был спасен от банкротства. Мы затянули пояса, сократили в разы зарплату управленцам. По сути, полгода клуб жил только на заработанные самим собой деньги, отметил Мурзагулов. Также директор клуба заявил, что в скором времени финансирование возобновиться в полном объеме, а уже зимой 2020 года клуб обязательно подпишет контракты с новыми игроками и усилит команду. Напомним, финансовые проблемы в этом году возникли не только в ФК «Уфа», но и у хоккейного клуба «Салават Юлаев», гандбольного клуба «Алиса» и волейбольного «Урала». Корреспондент Mkset выясняла, с чем связан кризис в профессиональном спорте Башкирии. В ряде клубов подтвердили, что тоже не получили планируемых на сезон финасовых переводов.

