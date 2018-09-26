Повторение истории: "Уфа" уступила в 1/16 Кубка России по пенальти

Сегодня в Нижнем Новгороде в 1/16 финала Кубка России по футболу играли "Уфа" и "Нижний Новгород". В основное и дополнительное время команды не поразили ворота друг друга. По серии пенальти точнее оказались хозяева поля.

В основное время игры Ловро Бизяк имел пару опасных моментов, в одном случае после его удара головой мяч угодил в крестовину, в другом - вратарь нижегородцев Анисимов отразил удар. Хозяева поля также не раз опасно атаковали, но поразить ворота Шелии не смогли.