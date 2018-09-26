Повторение истории: "Уфа" уступила в 1/16 Кубка России по пенальти
Сегодня, 23:51СпортРазиф Абдуллин
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В Нижнем Новгороде победу одержал местный клуб.
Сюжеты: Болеем за наших
Сегодня в Нижнем Новгороде в 1/16 финала Кубка России по футболу играли "Уфа" и "Нижний Новгород". В основное и дополнительное время команды не поразили ворота друг друга. По серии пенальти точнее оказались хозяева поля.
В основное время игры Ловро Бизяк имел пару опасных моментов, в одном случае после его удара головой мяч угодил в крестовину, в другом - вратарь нижегородцев Анисимов отразил удар. Хозяева поля также не раз опасно атаковали, но поразить ворота Шелии не смогли.
В серии пенальти нижегородцы забили все пять мячей, а их голкипер сумел отразить удар Вячеслава Кротова. В прошлом сезоне команда "Олимпиец" (теперь - "Нижний Новгород") сумела выбить "Уфу с этой стадии розыгрыша Кубка России, сыграв 1:1 и одержав победу по пенальти.
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