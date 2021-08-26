Глава Башкирии сообщил о выявленном случае COVID-19 на чемпионате в Уфе

Глава Башкирии сообщил о выявленном случае COVID-19 на чемпионате в Уфе
Глава Башкирии сообщил о выявленном случае COVID-19 на чемпионате в Уфе
Вчера, 16:40СпортАлександра КонстантиноваФото: 1mediainvest.ru
Об этом сообщил сам глава Башкирии.

На чемпионате мира по спортивной борьбе, который прошёл с 13 по 22 августа в Уфе, выявили один случай заболевания коронавирусом. Об этом заявил Радий Хабиров в беседе с начальником управления по социальным коммуникациям Еленой Прочаковской перед встречей со сборной командой республики на WorldSkills.

Руководитель региона отметил, что власти научились оперативно реагировать на подобные случаи. Заражённого COVID-19 на чемпионате мира сразу же изолировали от окружающих, чтобы предотвратить распространение вируса среди участников соревнований.

— Мы тут же блокировали все контакты. Мы за этим смотрим очень серьёзно, — отметил Хабиров.

Видео:Администрация главы Башкирии

Напомним, сейчас в Уфе проходит финал чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills. Вчера, 25 августа, состоялась церемония открытия соревнований в парке «Ватан». Мероприятие началось с парада участников чемпионата, в котором прошли около 3 тысяч человек из 76 регионов России. Также состоялось шоу дронов и концерт. На мероприятие пришли тысячи уфимцев, что удивило многих пользователей соцсетей и врача Глеба Глебова, работавшего в «красной зоне».

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