Глава Башкирии сообщил о выявленном случае COVID-19 на чемпионате в Уфе

На чемпионате мира по спортивной борьбе, который прошёл с 13 по 22 августа в Уфе, выявили один случай заболевания коронавирусом. Об этом заявил Радий Хабиров в беседе с начальником управления по социальным коммуникациям Еленой Прочаковской перед встречей со сборной командой республики на WorldSkills.
Руководитель региона отметил, что власти научились оперативно реагировать на подобные случаи. Заражённого COVID-19 на чемпионате мира сразу же изолировали от окружающих, чтобы предотвратить распространение вируса среди участников соревнований.
— Мы тут же блокировали все контакты. Мы за этим смотрим очень серьёзно, — отметил Хабиров.
Напомним, сейчас в Уфе проходит финал чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills. Вчера, 25 августа, состоялась церемония открытия соревнований в парке «Ватан». Мероприятие началось с парада участников чемпионата, в котором прошли около 3 тысяч человек из 76 регионов России. Также состоялось шоу дронов и концерт. На мероприятие пришли тысячи уфимцев, что удивило многих пользователей соцсетей и врача Глеба Глебова, работавшего в «красной зоне».