Глава Башкирии сообщил о выявленном случае COVID-19 на чемпионате в Уфе

На чемпионате мира по спортивной борьбе, который прошёл с 13 по 22 августа в Уфе, выявили один случай заболевания коронавирусом. Об этом заявил Радий Хабиров в беседе с начальником управления по социальным коммуникациям Еленой Прочаковской перед встречей со сборной командой республики на WorldSkills.