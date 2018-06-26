В Уфе пройдет церемония подписания соглашения о Международных Детских играх

Сегодня, 26 июня, в 15.00, в малом зале здания администрации Уфы пройдет церемония подписания соглашения о проведении в Уфе Международных Детских игр в 2019 году. Об этом на оперативном совещании в мэрии сообщил глава города Ирек Ялалов.

Для выполнения этой миссии, а также для знакомства с ходом подготовки к проведению спортивного мероприятия в Уфу прибыли президент оргкомитета Международных Детских игр Торстен Раш и генеральный секретарь оргкомитета Ричард Смит.