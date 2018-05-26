Стадион футбольного клуба «Уфа» проверяет комиссия УЕФА

«Уфа» обыграла «Тосно» со счетом 5:0 и заняла шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Теперь «Уфа» будет играть во втором раунде квалификации Лиги Европы.

«Чемпионат» со ссылкой на генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова сообщает, что башкирская команда полностью готова к играм в Европе.

- Считаю, „Уфа“ полностью готова к еврокубкам. В понедельник приедет инспекция УЕФА, подскажут нам кое-какие моменты. Никаких проблем нет, - цитирует слова гендиректора издание.

Шамиль Газизов также сообщил, что Сергей Семак по-прежнему остается главным тренером клуба. «Но если он решит уйти, мы препятствовать не будем», комментирует Газизов.