Стадион футбольного клуба «Уфа» проверяет комиссия УЕФА

«УФА» впервые в своей истории выступит в еврокубках. Как сообщает генеральный директор клуба, она полностью готова к ним.
«Уфа» обыграла «Тосно» со счетом 5:0 и заняла шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Теперь «Уфа» будет играть во втором раунде квалификации Лиги Европы.
«Чемпионат» со ссылкой на генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова сообщает, что башкирская команда полностью готова к играм в Европе.
- Считаю, „Уфа“ полностью готова к еврокубкам. В понедельник приедет инспекция УЕФА, подскажут нам кое-какие моменты. Никаких проблем нет, - цитирует слова гендиректора издание.
Шамиль Газизов также сообщил, что Сергей Семак по-прежнему остается главным тренером клуба. «Но если он решит уйти, мы препятствовать не будем», комментирует Газизов.
Напомним, Глава РБ Рустэм Хамитов дал поручение найти место для строительства нового футбольного стадиона. Планируется, что это будет небольшой стадион вместимостью 17-18 тысяч человек.