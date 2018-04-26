ЦСКА скоро отметит 95 лет

В редакцию «Советского спорта» пришли начальник ЦСКА Артем Громов, его первый заместитель Светлана Хоркина, президент БК ЦСКА Андрей Ватутин, двукратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду Дмитрий Саутин и олимпийский чемпион в стрельбе из пневматической винтовки Юрий Федькин.

Артем Громов подвел итоги развития клуба:

- За пять лет армейцы увеличили свою географию от Калининграда до Сахалина. У ЦСКА числится 29 спортивных команд и более чем 170 спортивных объектов.

По словам Громова, ЦСКА построила базу в Ватутинках, где будет базироваться сборная Германии, и тем самым армейцы принимают участие в подготовке к ЧМ-2018.

Олимпийская чемпионка Светлана Хоркина поделилась своими эмоциями:

- ЦСКА навсегда будет в моем сердце. Я очень люблю этот клуб. ЦСКА уверенно стоит на ногах. Задачами для нас являются преумножение побед и воспитание наших детей. Главное, не терять жадности до побед и не стесняться побеждать.

Президент баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин подчеркнул, что 95-летие ЦСКА отмечается в год с открытием станции метро с названием клуба.

- Это великолепно для наших болельщиков, а также для туристов, - сказал он.