Почему в КХЛ необходимо ввести жесткий потолок зарплат

- Я двумя руками поддерживаю введение в КХЛ жесткого потолка зарплат в 900 млн рублей. Между прочим, даже по сегодняшнему курсу – это 11,5 млн долларов. Разве это мало? По европейским меркам. Этот лимит хоть что-то, хотя бы какой-то шаг в обуздании хищнических растрат государственных средств, - отметил обохреватель sovsport.ru Виталий Славин.