Почему в КХЛ необходимо ввести жесткий потолок зарплат

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С сезона-2020/21 потолок зарплат в лиге составит 900 млн рублей.
КХЛ необходим строго органиченный потолок зарплат.С сезона-2020/21 потолок зарплат в лиге он будет равняться 900 млн рублей.Об этом сообщает "Советский спорт".
- Я двумя руками поддерживаю введение в КХЛ жесткого потолка зарплат в 900 млн рублей. Между прочим, даже по сегодняшнему курсу – это 11,5 млн долларов. Разве это мало? По европейским меркам. Этот лимит хоть что-то, хотя бы какой-то шаг в обуздании хищнических растрат государственных средств, - отметил обохреватель sovsport.ru Виталий Славин.
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