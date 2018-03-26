«Трактор» вновь разгромил «Салават Юлаев» в Челябинске

В первые минуты начала минувшего матча ни одна из команд не сумела забить в ворота соперника. Во втором периоде на первой минуте игрового отрезка счет в игре открыл Александр Черников. Спустя две минуты, с передач Александра Шарова и Ника Бэйлена, Рихард Гюнге укрепил преимущество «Трактора». А еще через пять минут Александр Шинин забросил третью шайбу в ворота «Салавата Юлаева».

На одиннадцатой минуте защитник «СЮ» Филипп Ларсен забил первую шайбу в ворота челябинцев. «Трактор» через две минуты забил уже в ворота «юлаевцев». В последующее время челябинцы атаковали и забили еще три шайбы. В итоге на перерыв перед третьим команды ушли со счетом 6:1.

После перерыва «Трактор» продолжил громить уфимцев.