ХК «Торос» расторг контракты с главным тренером и тренером вратарей

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Руслан Сулейманов.

Нефтекамский хоккейный клуб «Торос» расторг контракты с главным тренером Аркадием Андреевым и тренером вратарей Дмитрием Курошиным. В сообщении пресс-службы клуба отмечается, что контракт расторгнут по соглашению сторон.

- Наш клуб благодарит Аркадия Федоровича и Дмитрия Николаевича за проделанную работу и желает дальнейших успехов в карьере, - говорится в сообщении на сайте клуба.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Руслан Сулейманов, до этого работавший в команде старшим тренером.

Аркадий Андреев возглавил «Торос» в мае этого года, за свою тренерскую карьеру успел поработать в «Салавате Юлаеве», «Спартаке», новокузнецком «Металлурге» и «Автомобилисте». Дмитрий Курошин пришел в команду вместе с главным тренером.

Сейчас «Торос» занимает десятую строчку в чемпионате ВХЛ и до конца сезона команде осталось сыграть восемь матчей. Предыдущий сезон команда завершила на пятом месте, но вылетела в первом раунде плей-офф, проиграв серию питерскому «Динамо» со счётом 4:2.