Радулов потерял полтора миллиарда рублей, храня деньги в банке с отозванной лицензией

Радулов потерял полтора миллиарда рублей, храня деньги в банке с отозванной лицензией

Вчера, 19:54СпортPhoto: pxhere.com
Адвокат российского хоккеиста собирается подавать в суд. 

Российский нападающий клуба НХЛ «Даллас Старз» Александр Радулов стал жертвой мошенников и потерял полтора миллиарда рублей.

Как сообщает «Советский спорт», ссылаясь на интервью адвоката хоккеиста Сергея Ташкова для телеканала «360», Радулов несколько лет подряд перечислял зарплату в российский банк с отозванной лицензией.

«Саша приезжает в этом году в Россию, пока карантин, и мы начинаем разбираться в документах и понимаем, что это банальный обман, – заявил Ташков. – Попытались как-то решить вопрос, встретиться с людьми этими досудебно, в мировом порядке, они начали от нас бегать.

Теперь все это вскрылось. Первый спортсмен заявит об этой проблеме, за ним потянутся другие. Но у нас самый большой вклад. У Радулова было вложено около 1,5 миллиарда рублей».

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