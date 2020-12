Радулов потерял полтора миллиарда рублей, храня деньги в банке с отозванной лицензией

Адвокат российского хоккеиста собирается подавать в суд.

Российский нападающий клуба НХЛ «Даллас Старз» Александр Радулов стал жертвой мошенников и потерял полтора миллиарда рублей. Как сообщает «Советский спорт», ссылаясь на интервью адвоката хоккеиста Сергея Ташкова для телеканала «360», Радулов несколько лет подряд перечислял зарплату в российский банк с отозванной лицензией. «Саша приезжает в этом году в Россию, пока карантин, и мы начинаем разбираться в документах и понимаем, что это банальный обман, – заявил Ташков. – Попытались как-то решить вопрос, встретиться с людьми этими досудебно, в мировом порядке, они начали от нас бегать. Теперь все это вскрылось. Первый спортсмен заявит об этой проблеме, за ним потянутся другие. Но у нас самый большой вклад. У Радулова было вложено около 1,5 миллиарда рублей».

