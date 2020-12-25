Радулов потерял полтора миллиарда рублей, храня деньги в банке с отозванной лицензией

«Саша приезжает в этом году в Россию, пока карантин, и мы начинаем разбираться в документах и понимаем, что это банальный обман, – заявил Ташков. – Попытались как-то решить вопрос, встретиться с людьми этими досудебно, в мировом порядке, они начали от нас бегать.