Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах готов выйти на поле в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Аталантой».

Как сообщает «Советский спорт», главный тренер «мерсисайдцев, что все тесты египетского нападающего были отрицательными, поэтому, если ничего не изменится, он может принять участие в матче, который должен состояться 25 марта в Англии. Напомним, нападающий сдал положительный тест 13 ноября, находясь в расположении сборной Египта.

