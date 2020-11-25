Порье считает, что в праве претендовать на чемпионский титул после ухода

Порье считает, что в праве претендовать на чемпионский титул после ухода

Сегодня, 00:36СпортPhoto: pxhere.com
23 января американец проведет бой против ирландца Конора Макгрегора на турнире UFC 257. 

Дастин Порье заявил, что он в праве претендовать на титул чемпиона UFC в легком весе после того, как российский боец Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на MMA Junkie.

«Если Нурмагомедов ушел и не вернется, то я следующий в списке претендентов на титул, – отметил Порье. – Это должен быть титульный бой. Бой может пройти за пояс неоспоримого чемпиона. Я думаю, в этом есть смысл. Дана Уайт говорит одно, а Хабиб – другое. Кто знает, где правда? Время покажет».

Хотя Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в профессиональных смешанных единоборствах после октябрьской победы над американцем Джастином Гэтжи, россиян по-прежнему официально остается обладателем чемпионского титула.

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