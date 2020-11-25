Порье считает, что в праве претендовать на чемпионский титул после ухода

«Если Нурмагомедов ушел и не вернется, то я следующий в списке претендентов на титул, – отметил Порье. – Это должен быть титульный бой. Бой может пройти за пояс неоспоримого чемпиона. Я думаю, в этом есть смысл. Дана Уайт говорит одно, а Хабиб – другое. Кто знает, где правда? Время покажет».