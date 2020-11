Порье считает, что в праве претендовать на чемпионский титул после ухода

23 января американец проведет бой против ирландца Конора Макгрегора на турнире UFC 257.

Дастин Порье заявил, что он в праве претендовать на титул чемпиона UFC в легком весе после того, как российский боец Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на MMA Junkie. «Если Нурмагомедов ушел и не вернется, то я следующий в списке претендентов на титул, – отметил Порье. – Это должен быть титульный бой. Бой может пройти за пояс неоспоримого чемпиона. Я думаю, в этом есть смысл. Дана Уайт говорит одно, а Хабиб – другое. Кто знает, где правда? Время покажет». Хотя Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в профессиональных смешанных единоборствах после октябрьской победы над американцем Джастином Гэтжи, россиян по-прежнему официально остается обладателем чемпионского титула.

