Хоккейному клубу Салават Юлаев исполнилось 56 лет

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Сегодня клуб празднует свой день рождения.
25 ноября хоккейный клуб Салават Юлаев отпраздновал свой день рождения - клубу исполнилось 56 лет. Сегодня вся команда решила отдать должное герою, в честь которого назван клуб. Тренерский штаб и игроки возложили живые цветы к памятнику Салавату Юлаеву.
До «Салавата Юлаева» в Уфе существовали хоккейные команды «Энергия», «Буревестник», «Гастелло» и «Труд», но именно образование в 1961 году спортивного клуба «Салават Юлаев» можно считать началом эры большого хоккея в Уфе.
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