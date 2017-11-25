Хоккейному клубу Салават Юлаев исполнилось 56 лет

Сегодня клуб празднует свой день рождения.

25 ноября хоккейный клуб Салават Юлаев отпраздновал свой день рождения - клубу исполнилось 56 лет. Сегодня вся команда решила отдать должное герою, в честь которого назван клуб. Тренерский штаб и игроки возложили живые цветы к памятнику Салавату Юлаеву.

До «Салавата Юлаева» в Уфе существовали хоккейные команды «Энергия», «Буревестник», «Гастелло» и «Труд», но именно образование в 1961 году спортивного клуба «Салават Юлаев» можно считать началом эры большого хоккея в Уфе.