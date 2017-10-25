Защитник «Лады» Кирилл Дьяков раскритиковал уфимского форварда Умарка

По мнению Кирилла Дьякова, хитрый уфимский швед «делает многое исподтишка».

Защитник «Лады» Кирилл Дьяков рассказал о том, почему он жестко играл против Линуса Умарка и о чистом силовом приеме против Артема Федорова.

- Играли, бились. Я думаю, что когда пропустили третью шайбу всё шло до гола, либо мы забьём, либо Уфа. Они забили первыми, в принципе, это и решило исход встречи.

– Вы в этом матче много цепляли Умарка. Это было тренерская установка?

– Это игра, все, что происходит на поле, остается там.

– Но цепляли, потому что Умарк наглел?

– Бывает, что исподтишка он делает очень много вещей. Если он любит так играть, почему нам против Умарка так не сыграть?

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– В конце третьего периода Федорова ударили в область головы и шеи…

– Я видел этот эпизод. Думаю, там был чистый силовой прием, на самом деле. Но если судья увидел удар в голову, значит, он был.

– Как оцените действия Панина? Он сначала полез бить Кириллова, а потом на Костромитина перешел.

– Не моя прерогатива – оценивать Панина. Есть тренеры «Салавата Юлаева», пусть они оценивают его действия.

- Какие задачи на сезон?