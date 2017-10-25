Россия попала в ТОП-3 по выплатам из бюджета на олимпийских чемпионов
«Советский спорт» рассказал о доходах олимпийских чемпионов, сколько они получают и кто им платит. По данным издания, Россия тратит на выплаты победителям игр 2,374 млн долларов.
Государство платит за золотую медаль 4 млн руб. Спортсменов также премирует Фонд поддержки олимпийцев России. Меценаты фонда платят в год 80 миллионов рублей взносов. Из средств фонда чемпионы получают автомобили, квартиры и другие премии. Кроме того каждому чемпиону что-то достается и на уровне региона, который он представляет. Так, например, За золотую медаль Сочи-2014 Санкт-Петербург выплачивал по 5 миллионов рублей.
При этом в мире много примеров, когда спортсмены большую часть своих доходов получают за счет рекламных контрактов или индивидуальных спонсоров.
«Советский спорт» делает вывод: во всем мире наибольшие гонорары спортсменам платят небольшие государства: Сингапур, Тайвань, Азербайджан. Но учитывая общее количество медалей, Россия оказалась в ТОП-3 по затратам на олимпийских чемпионов, заплатив из бюджета 2, 374 миллиона долларов. Выше только Италия и Япония.