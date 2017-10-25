Россия попала в ТОП-3 по выплатам из бюджета на олимпийских чемпионов

На выплаты победителям олимпиад потратили более двух миллионов долларов.

«Советский спорт» рассказал о доходах олимпийских чемпионов, сколько они получают и кто им платит. По данным издания, Россия тратит на выплаты победителям игр 2,374 млн долларов.

Государство платит за золотую медаль 4 млн руб. Спортсменов также премирует Фонд поддержки олимпийцев России. Меценаты фонда платят в год 80 миллионов рублей взносов. Из средств фонда чемпионы получают автомобили, квартиры и другие премии. Кроме того каждому чемпиону что-то достается и на уровне региона, который он представляет. Так, например, За золотую медаль Сочи-2014 Санкт-Петербург выплачивал по 5 миллионов рублей.

При этом в мире много примеров, когда спортсмены большую часть своих доходов получают за счет рекламных контрактов или индивидуальных спонсоров.