Бейсбол – что это за игра и с чем ее едят

Бейсбол – что это за игра и с чем ее едят
Бейсбол – что это за игра и с чем ее едят
Вчера, 20:40СпортФото: pixabay.com
Бейсбольные биты в России пользуются большим спросом. Однако покупают их не для того, чтобы бить по мячу. В нашей стране бейсбол как-то не особо распространен. Но вот на Западе, в частности, в США, данная игра пользуется огромной популярностью.

Однако есть любители данного спорта и в России. Например, люди, делающие ставки, анализируют прогнозы на бейсбол и следят за популярными матчами.

Правила

Многие видели бейсбол в американских фильмах и примерно представляют, что происходит на игровом поле, однако правила игры мало кто знает.

В матче участвуют две команды. Одна из них играет в атаке, другая – в защите. Вторая команда представлена 9 игроками на поле. По одному спортсмену находится на каждой базе, которые расположены в форме квадрата. Игрок атакующей команды отбивает мяч, который подает питчер – человек из защищающихся. Отбивающий должен отправить мяч в поле, бросить биту и бежать к следующей базе. Пробежав полный квадрат, он зарабатывает очко. Затем команды меняются ролями – и так 9 раз. Одна игровая партия атака-защита называется иннингом. Без учета более мелких подробностей, это почти все правила бейсбола. В процессе просмотра матчей вы поймете особенности игры и быстро разберетесь в ней.

Профессиональный бейсбол

Естественно, лучше всех игра развита в США. Там же находится и самая сильная лига планеты – Major League Baseball (MLB). Переводится это название как Главная Лига Бейсбола – нескромное название вполне точно описывает его суть.

Розыгрыш 2021 проводится с апреля по ноябрь. Делится турнир на три части: регулярный чемпионат, плей-офф и мировая серия. Самым титулованным клубом является «Нью-Йорк Янкис» – этот бренд известен даже тем, кто не разбирается в бейсболе.

Россия

Столицей бейсбола является США, однако в других странах тоже существуют свои чемпионаты. Есть свое национальное первенство и в России. Чемпионаты по бейсболу начали проводиться еще в СССР – первый подобный турнир прошел в 1989 году. С 1992 года на регулярной основе проходит первенство России. Его организацией на данный момент занимается федерация бейсбола, которая была основана в начале нулевых.

Материалы по теме:
спорт
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы