Бейсбол – что это за игра и с чем ее едят

Бейсбольные биты в России пользуются большим спросом. Однако покупают их не для того, чтобы бить по мячу. В нашей стране бейсбол как-то не особо распространен. Но вот на Западе, в частности, в США, данная игра пользуется огромной популярностью.

Однако есть любители данного спорта и в России. Например, люди, делающие ставки, анализируют прогнозы на бейсбол и следят за популярными матчами. Правила Многие видели бейсбол в американских фильмах и примерно представляют, что происходит на игровом поле, однако правила игры мало кто знает. В матче участвуют две команды. Одна из них играет в атаке, другая – в защите. Вторая команда представлена 9 игроками на поле. По одному спортсмену находится на каждой базе, которые расположены в форме квадрата. Игрок атакующей команды отбивает мяч, который подает питчер – человек из защищающихся. Отбивающий должен отправить мяч в поле, бросить биту и бежать к следующей базе. Пробежав полный квадрат, он зарабатывает очко. Затем команды меняются ролями – и так 9 раз. Одна игровая партия атака-защита называется иннингом. Без учета более мелких подробностей, это почти все правила бейсбола. В процессе просмотра матчей вы поймете особенности игры и быстро разберетесь в ней. Профессиональный бейсбол Естественно, лучше всех игра развита в США. Там же находится и самая сильная лига планеты – Major League Baseball (MLB). Переводится это название как Главная Лига Бейсбола – нескромное название вполне точно описывает его суть. Розыгрыш 2021 проводится с апреля по ноябрь. Делится турнир на три части: регулярный чемпионат, плей-офф и мировая серия. Самым титулованным клубом является «Нью-Йорк Янкис» – этот бренд известен даже тем, кто не разбирается в бейсболе. Россия Столицей бейсбола является США, однако в других странах тоже существуют свои чемпионаты. Есть свое национальное первенство и в России. Чемпионаты по бейсболу начали проводиться еще в СССР – первый подобный турнир прошел в 1989 году. С 1992 года на регулярной основе проходит первенство России. Его организацией на данный момент занимается федерация бейсбола, которая была основана в начале нулевых.

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