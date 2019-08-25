Уступите дедушке дорогу: В Уфе проходит Спартакиада пенсионеров

В программу Спартакиады были включены шахматы, плавание, дартс, пулевая стрельба, настольный теннис и легкая атлетика. Кроме того, спортсмены России, Чехии, Германии, Финляндии, Великобритании, Литвы, Франции приняли участие в комбинированной эстафете (бег с выполнением различных вводных: бросок баскетбольного мяча в кольцо, метание дротиков по мишени для дартса и т. д.).

По сообщению пресс-служба Министерства труда РБ, спортсмены-любители сдадут нормативы ГТО и определят биологический возраст с помощью специалистов на площадках мероприятия.

На грандиозном спортивном празднике Башкортостан представят уфимцы Резида Халикова (легкая атлетика, стрельба), Рустем Хангильдин (плавание, шахматы), Анатолий Карпенко (легкая атлетика), Сергей Буков (настольный теннис), Екатерина Петренко (плавание), Роза Идрисова (шахматы), а также Фануза Искарова из Благовещенска (настольный теннис) и Валерий Шагибеков из Белокатайского района (пулевая стрельба).

Закрытие Спартакиады пенсионеров России-2019 запланировано на 27 августа в Центре спортивной подготовки.