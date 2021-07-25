Ковид торпедировал футбол: команду из Башкирии подозревают в подделке ПЦР-тестов

Футбольная национальная лига проводит проверку инцидента, происшедшего перед началом матча между туймазинским «Спартаком» и миасским «Торпедо». За несколько минут до начала игры, которая должна была состояться в Туймазах её отменили из-за того, что ПЦР-тесты местных футболистов не были занесены в базу. Это является грубым нарушением регламента и поводом для подозрений в подделке тестов.