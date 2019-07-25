В Башкирии вступил в силу закон о развитии спорта среди пожилых людей

Вступил в силу принятый Госсобранием закон «О внесении изменения в Закон Республики Башкортостан «О физической культуре и спорте в Республике Башкортостан», который закрепил норму о содействии органов госвласти деятельности ветеранских организаций спортсменов и проведении физкультурных мероприятий с их участием, сообщили в пресс-службе Курултая Башкирии.

Закон нацелен на поддержку физкультурно-спортивного движения среди представителей зрелого поколения.

Председатель Курултая Константин Толкачев подчеркнул, что закон был разработан и принят в рамках исполнения указа президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», где сформулированы задачи по повышению ожидаемой продолжительности жизни и увеличению числа граждан, ведущих здоровый образ жизни.