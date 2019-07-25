Дзюдоистка из Башкирии Настя Иванцова: «Я побеждаю не юношей, а соперников»

О самих состязаниях она говорит только в превосходной степени. Организация, питание, медицинское сопровождение были на высоком уровне. На совместных тренировках с борцами из 30 стран она познакомилась с разными стилями и методиками тренировок, которые расширили спортивный кругозор ее и тренера. Но разговор в целом не о международных состязаниях. Настя – единственная в Туймазах девушка-дзюдоистка. В ней мало что есть от типичной молодой инстаграмщицы. Времени нет на гламурные социальные поглаживания совсем. В соцсетях она лишь рассказывает о своих соревнованиях, время от времени общается с друзьями и «коллегами», среди которых после игр появились и иностранцы.

– Почему дзюдо, Настя? По улицам страшно вечером ходить? Ты сама туда пришла?

– Конечно. Сегодня девушек невозможно обязать чем-то заниматься против их воли. Дзюдо – это жизнеформирующая философская система. Для военных, МВД разных стран мира дзюдо и ее модифицированная версия самбо – обязательная дисциплина. Нашего президента сформировала борьба дзюдо.

Моя мама, преподаватель колледжа, лишь слегка удивилась, когда я начала пропадать на секции пять раз в неделю по два часа, но, например, дядя, бывший борец, очень одобрил. Тем более, что учебе это не мешает, а наоборот – вся дурная энергия и страхи уходят. В год у нас бывает по 7-8 республиканских, российских соревнований.

Это, наверное, счастье, когда твои близкие лишены каких-либо гендерных предрассудков, и заблуждений. Они просто спросили: «Тебе это точно нужно и интересно или скоро пройдет, как мимолетное увлечение?» Поверьте, это крайне важно, не нависать и довлеть над девушкой, а слушать ее.

– Но ведь это элементарно больно для хрупкого создания? Удушающие, болевые приемы...

– Конечно, занимаюсь уже 5 лет. Микротравмы: растяжения, ушибы – не редкость. Вот недавно снялась с международных детских игр из-за ушиба, но есть состязания такого же формата: «Дети Азии», различные универсиады и другие. Я свое там все равно возьму. Потому что Туймазы стал очень спортивным городом, где на поддержку спортсменов сил денег не жалеют. Кстати, туймазинцы привезли с детских игр серебряную и бронзовую медали по дзюдо. Из семи моих земляков пятеро вышли в финал (всего – 182 участника из 30 стран). Это очень о многом говорит. Китайцев (город Тайбей) мы не обошли, но все еще впереди. У нас старая и сильная борцовская школа, хорошие тренеры по самбо и дзюдо Сергей Комиссаров и Марсель Хабиров.

– С кем же ты борешься?

– С мальчиками, девочки ведь не идут к нам. Я очень люблю побеждать мальчиков, это интересно, азартно и увлекательно. На международных играх, конечно, боролась с девушками, но у них очень высокий уровень техники. Ушатают любого средненького борца-юношу.

Это вообще не женский и не мужской вид спорта, понимаете? Это не жестокость, а борьба высочайшей культуры, взаимоуважения в квадрате. Я в жизни решила полагаться только на свои навыки, здоровье. Этому меня научила борьба. Девушек, которые считают по-другому, думаю, ждут разочарования.

– Хоть раз приходилось применять свои навыки на мужчинах?

– На юношах, вы хотели сказать. Если взрослый начнет драться с девушкой, это уже не мужчина, а скорее, изгой. Лишь однажды мальчик в школе, крупнее меня, нахамил, потом начал делать какие-то телодвижения. Я просто сказала ему: «Ты реально сейчас хочешь оказаться на полу перед всеми?». Больше никаких проблем с задирами не было.