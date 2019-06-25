Игорь Тверяков: Почему башкирскому плаванию нужен спасательный круг

По мнению Игоря Тверякова, этот олимпийский вид спорта в республике находится в глубоком кризисе. Спортивные результаты радуют все реже. Последним участником олимпийских игр был Антон Анчин. Заслуженный тренер России в эксклюзивном интервью рассуждает, почему некогда популярный в регионе вид спорта находится в глубоком упадке. Кто в этом виноват и что нужно сделать, чтобы вернуть плаванию утраченные позиции.

Игорь Львович в отечественном плавании имя себе сделал давно. Уроженец небольшого городка Бирска, добился блестящей тренерской карьеры. Специалист воспитал десятки мастеров спорта. Есть в числе его учеников мастера спорта международного класса и заслуженные мастера спорта. Наиболее высоких результатов, как тренер, он достиг в паралимпийском плавании. Спортсмены с нарушением зрения Андрей Строкин, Оксана Савченко и другие, не раз становились чемпионами Паралимпиад.

Однако в последние годы ситуация в его любимом виде спорта мягко говоря не радует. Постоянные скандалы, интриги, отсутствие нормального диалога специалистов и спортсменов с руководством Федерации плавания Башкирии вынудили Игоря Львовича специально выступить в СМИ с целью донести до руководства республики, министерства молодежной политики и спорта Башкирии, общественности информацию об истинном положении дел в башкирском плавании. По мнению Игоря Тверякова, если не вмешаться сейчас, то в этом виде спорта республика еще не скоро достигнет высоких результатов. А Вениамин Таянович навечно останется единственным олимпийским чемпионом по плаванию в Башкирии, чье имя забыла федерация.

- Игорь Львович, не многие спортивные журналисты Башкирии знают о существовании Федерации плавания республики. Что это за организация? Чем она живет и кто, собственно, ею руководит?

- Меня эта ситуация с нашем плаванием беспокоит давно. Я являюсь одним из учредителей Федерации. Когда мы ее создавали, прежде всего, нашей задачей было развитие плавания, как массового, так и спортивного. Ставили задачи широкомасштабные. И мы их в свое время неплохо решали. Но в связи с трудностями финансирования, из Федерации плавания России поступило предложение о привлечении спонсора. На тот момент был приглашен господин Артюхов, директор АО «Объединенная двигателестроительная корпорация».

Тогда мы все были обрадованы. Думали, наконец-то появится хорошее финансирование. Однако, не все ожидания оправдались. Поначалу появились ставки для штатных сотрудников. Все развивалось цивилизованно. Но появился секретарь в Федерации, который со временем сумел узурпировать власть и в конечном счете прибрать организацию в свои руки. Зовут его Рафис Габдрахманов. Регион в российской федерации плавания представляет тоже именно он.

Но меня всегда волновал такой момент. Федерацию плавания России возглавляет четырехкратный олимпийский чемпион Владимир Сальников. А у нас ведь тоже есть в Башкирии свой олимпийский, и притом, единственный чемпион по плаванию. И он почему-то федерации не нужен. Именно Вениамин Таянович, чемпион Барселоны-92, считаю должен стоять у руля республиканского плавания. Это - имя! Это - фигура! Но он незаслуженно задвинут в сторону. А у нас у руля находится совсем не такой человек. У меня вызывает беспокойство то, что сегодня в федерации работают люди, которые по большому счету хотят что-то иметь прежде всего для себя, чем что-то вкладывать в плавание. Получают зарплату, а их никто особенно не контролирует.

- Можете пояснить, в чем это выражается?

- К примеру, большие вопросы вызывает процедура перевыборов руководства Федерации плавания республики. Интересно, что её председатель Александр Артюхов много лет не живет в Башкирии и, на мой взгляд, не знает, что происходит в вверенном ему виде спорта.

Получается, на последних перевыборах голосовали непонятно за кого. И, когда я начал выступать и говорить, как можно выбирать такую персону на должность руководителя федерации, мне чуть ли не с угрозами было сказано: а ты что-то имеешь против такого уважаемого человека?

Но, видимо, это устраивает кого-то. Каким-то чудесным образом власть перешла к секретарю Федерации. Он позволяет себе скандалить, говорить на повышенных тонах даже с теми, кто достиг в плавании высоких званий. Тренеры от него уже устали, но боятся, потому что находятся под его давлением.

Ему же все проделки сходят с рук. Не находится людей, кто бы его остановил, а безнаказанность порождает его дальнейшую разнузданность. В связи с этим я вынужден обратиться в независимую прессу. Такое поведение надо остановить. Он не может представлять федерацию. Я глубоко уважаю господина Артюхова, но я не могу понять его доверчивости к людям, которых он навряд ли хорошо знает. Человек с хамским поведением не должен руководить республиканской федерацией. Даже если он ее секретарь. Я обращаюсь к господину Артюхову, через прессу с просьбой навести порядок в своей федерации.

- Откуда взялся этот Рафис Габдрахманов? Что это за человек? Среди спортивных журналистов он практически неизвестен. И правда ли, что он не умеет плавать?

- Это обычный родитель, который когда-то привел своего ребенка в мою школу плавания, в которой я 21 год был директором. В свое время он работал в республиканской таможне. Когда я только начал его узнавать, он так и не сдал мне зачет по плаванию. И я до сих пор не понимаю, умеет он плавать или нет.

Хотя он учит других, как нужно плавать. Дает профессиональным тренерам свои оценки. Имеет, видите ли, компетенцию. Ну, смех же. А научил ли он хоть одного ребенка плавать? А вот критиковать настоящих специалистов он может. Поэтому такие люди, как уважаемый Вениамин Игоревич Таянович, другие профессиональные специалисты, просто махнули рукой на эту Федерацию с её руководителем.

Господин Габдрахманов каким-то образом умудрился стать судьей первой категории по плаванию. Как он судил? Кого? Совершенно непонятно. Также вызывает вопросы позиция заместителя министра молодежной политики и спорта республики Павла Муслимова. Он конкретно занимает позицию федерации.

Я был поражен его реакции, когда он был направлен от министерства на отчетно выборное собрание федерации, видел все те нарушения в регламенте и фактически не выполнил свой служебный долг. Все нарушения процедур собрания прошли при его молчаливом согласии. Муслимов был неплохим спортсменом, но как чиновник, на мой взгляд, он явно слаб.

Ещё мне непонятна позиция моей бывшей ученицы, депутата Госсобрания республики Оксаны Савченко, которая постоянно на телевидении и в прессе занята пиаром федерации. Я, как ее тренер, порекомендовал бы ей побольше заниматься своими прямыми обязанностями директора адаптивной спортивной школы, поменьше решать насущные вопросы Габдрахманова.

Дошло до того, что руководители башкирского плавания выбивают под себя строительство бассейнов, где они собираются сами заправлять. К примеру, Рустем Каримов, заместитель Артюхова, за деньги Газпрома возводит 50-метровый бассейн в районе Телецентра на Султанова.

- Как давно эта ситуация началась, и сколько она уже продолжается?

- Достаточно долго. Понемногу меня стали отодвигать от работы федерации, говоря о том, что сам ушел. И получилось так, что я остался не у дел. Но ведь есть Таянович, которого можно было привлечь к работе.

Он проводит великолепные соревнования в городе Салавате среди детей-инвалидов, куда приезжают со всей России. Неугодные люди изгоняются из руководящих и контролирующих органов федерации, как поступили со мной, через договорное голосование при отсутствии необходимого минимума делегатов. Между прочим, повторяю, при молчаливом присутствии представителя министерства Муслимова. Федерация в данном случае выглядит как закрытый клуб. Хорошо только своим, инакомыслие - долой!

- Кто финансирует сейчас Федерацию плавания Башкирии?

- Одним из источником средств является моторостроительный завод. Оплачивает заработную плату старшему тренеру и секретарю федерации и паре спортсменов. Сумма примерно в районе полутора миллиона рублей в год, как они говорят.

- Правда ли, что руководство Федерации совсем не прислушивается к голосам и мнению известных специалистов и спортсменов? Неужели в этом смысле со стороны руководителей организации имеет место быть элементарное неуважение, хамское отношение?

- Кроме Таяновича у нас есть еще один пловец, чье имя довольно известно. Это Антон Анчин. Он хоть и не стал победителем Олимпиады в Лондоне, но был непосредственным участником Игр. И это почетно. Он чемпион России, призер Первенства Мира. Мастер спорта международного класса. Чемпион мира прошлого года среди ветеранов.

И секретарь как-то позволил себе его жестко критиковать, выжил его из из коллектива. Мне было очень обидно за Антона. Потом, нет контактов у Федерации со вторым по величине городом Башкирии Стерлитамаком. А там ведь серьезные тренеры работают, и спортсмены растут хорошие. Неуважение есть не только к тем, кто ковал славу башкирского плавания и продолжает это делать.

Сейчас подрастают звездочки Мария Рашитова, Виктория Лисицкая, есть и другие, но на них средств у федерации почему-то нет. Они сами ищут спонсоров и осуществляют во многом подготовку за счет личных средств родителей.

Мои предложения о внедрении программы «Талантливая молодежь и их тренеры» не нужны этому президиуму, легче пойти по пути массовости, там деньги, а на спортсменов надо тратить! Вот и задают родители вопрос, не веря в спортивное будущее республики: «Куда нам говорят, в Татарию?»

Не понимаю я и стремление Габдрахманова к снятию статуса «специализированная» с городской спортивной школы № 18. Разрушать - не строить, господин секретарь.

- Игорь Львович, вы тренируете сборную страны по паралимпийскому плаванию. По сути, вам есть чем заняться. Но зачем вы тратите свое время на разборки с федерацией?

- Я более 41 года занимаюсь тренерской работой. Сейчас мое место работы в Москве. Башкирия - моя Родина, я люблю ее и болею за нее. В Москве я работаю в центре подготовки сборных команд России. У меня широкий спектр общения со специалистами не только из родного плавания, но и других видов спорта.

Вижу новшества, новые веяния, которые я мог бы внедрять в родной Башкирии. Плотно сотрудничаю с Санкт-Петербургским научно-исследовательским институтом физической культуры и читаю лекции для ведущих тренеров России. Но, к сожалению, из-за имеющихся противоречий с нынешним составом Федерации плавания республики и, в частности, с ее секретарем Габдрахмановым, я не могу это привнести сюда. Я не понимаю и не принимаю человека, который в плавании не является авторитетом.

- Может ли повлиять на сложившуюся ситуацию в башкирском плавании еще один ваш знаменитый ученик Андрей Строкин? Ведь сейчас он спортивный функционер высокого ранга, Генеральный секретарь Паралимпийского комитета России.

- Он вряд ли будет этим заниматься именно по федерации плавания. А вот что касается спортивной школы инвалидов, он, конечно, может повлиять. Но он слишком занятой человек, это правда. Честно говоря, мне стыдно обращаться к нему с этим вопросом.

- Не секрет, что многие любят сравнивать положение дел в Башкирии и в соседнем Татарстане. Особенно это ярко выражено в спорте. Как обстоят дела с развитием плавания у них?

- Понимаете, там в любой вид спорта, в том числе и в плавание вкладывают серьезные деньги. Там местная Федерация работает. Здесь - нет.

Там глава организации доступен для всех. У нас тот же господин Артюхов, чуть ли не какая-то мифическая фигура. Повторяю, его давно никто не видел и не общался. Все функции руководителя взял на себя Рафис Габдрахманов. Если говорить о качественном воспитании высококласифицированных спортсменов, то Татарстан в различных сборных командах России всех возрастов представляют несколько десятков человек. А Башкирию - один -два. На сегодня у нас один спортсмен потенциально высокого класса. Это девочка из города Салавата Полина Егорова, и все.

Считаю своим долгом встать на защиту своих коллег - тренеров, уважаемых спортсменов, моих учеников, которые на самом деле приносили и приносят славу нашему Башкортостану.

Пока Габдрахманов подписывает договор с главой Кушнаренковского района о намерениях организации программы «Всеобуч», в это же время олимпийцы и паралимпийцы давно учат наших детей плавать, самостоятельно организовываясь в клубы, арендуя за свой счет дорожки в маленьких республиканских бассейнах. Потому что с данным руководством федерации контактов иметь не желают. Хорошо, хоть не уехали в Москву или ту же Казань.

На днях исполняющий обязанности главы Республики Башкортостан Радий Хабиров объявил о старте конкурса «Лидеры Башкортостана». Цель программы - поиск профессионалов, которые готовы и жаждут изменить жизнь родного края.

Уважаемый Радий Фаритович! Спортивному плаванию в Башкортостане крайне необходимо новое, молодое руководство. Я прошу Вашего внимания к вопросу доступного плавания в Башкортостане. Я готов выступить Вашим помощником в решении этих задач. Готов участвовать в процессе обучения молодых тренеров во благо родной Республики. Надеюсь, что мой богатый опыт подготовки спортсменов высокого класса пригодится в преумножении республиканских успехов на федеральном и международном уровне.

Биографическая справка. Игорь Львович Тверяков (род. 11 апреля 1960 года, Бирск) — советский и российский тренер высшей квалификационной категории по плаванию. Заслуженный тренер России (1999). В 1982 году окончил Волгоградский государственный институт физической культуры по специальности «физическая культура и спорт».

В 1993—2013 годах был директором СДЮШОР № 18 в Уфе. С 1984 по 1992 годы работал тренером-преподавателем ДЮСШ «Буревестник». С 1994 года работает старшим тренером паралимпийской сборной команды России по плаванию, в 1996—2012 годах — главный тренер сборной. Доцент. Заместитель председателя региональной общественной организации «Федерация плавания Башкортостана».

Наиболее высоких результатов среди его воспитанников достигли:

Оксана Савченко — восьмикратная паралимпийская чемпионка (2008, 2012),

Андрей Строкин — пятикратный паралимпийский чемпион (2000, 2004),

Александр Неволин-Светов — двукратный паралимпийский чемпион (2008, 2012),

Михаил Зимин — паралимпийский чемпион 2012 года.

Награды и звания

Почётное звание «Заслуженный тренер России» (1999)

Знак «Отличник народного образования Республики Башкортостан» (1999)

Заслуженный работник физической культуры Республики Башкортостан (2000)

Судья международной категории по плаванию (2001)

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2002)

Медаль «80 лет Госкомспорту России»

Знак «Отличник физической культуры и спорта» (2005)

Орден Дружбы (2006)

Знак отличия «За самоотверженный труд в Республике Башкортостан» (2008)

Орден Почёта (2010)