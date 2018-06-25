Легендарная белорусская биатлонистка Дарья Домрачева завершила карьеру
Сегодня, 19:24Спорт
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В Белоруссии четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева объявила о завершении карьеры.
Как пишет газета «Известия» 25 июня, спортсменка пояснила, что «решение для нее было непростым».
Домрачева трижды завоевала золотые медали на олимпийских соревнованиях в индивидуальных дисциплинах, первой из спортсменок-биатлонисток она завоевала четыре олимпийские медали. Дважды Домрачева завоевывала титул чемпионки мира, кроме того, у нее есть олимпийское серебро и бронза
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