Футболист Мохаммед Салах не покинет состав сборной Египта
Сегодня, 17:48Спорт
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В воскресенье на телеканале CNN появилась информация о том, что нападающий сборной Египта по футболу Мохаммед Салах собирается покинуть команду.
Якобы футболист намерен пойти на такой шаг из-за пристального внимания к нему руководства Чечни. Об этом пишет RNS.
Глава информационного отдела сборной Египта по футболу Усама Исмаил не подтвердил данные CNN. По его словам, Салах продолжает тренироваться в составе сборной и покидать ее не намерен. Футболист участвует во всех матчах. Спортсмен не сообщал своему руководству о возможном уходе.
Отметим, что база сборной Египта по футболу в рамках ЧМ-2018 находится в Чеченской республике. Ее глава Рамзан Кадыров неоднократно проводил встречи с Мохаммедом Салахом и даже присвоил тому звание «почетного гражданина» Чечни.
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