Футболист Мохаммед Салах не покинет состав сборной Египта

Якобы футболист намерен пойти на такой шаг из-за пристального внимания к нему руководства Чечни. Об этом пишет RNS.

Глава информационного отдела сборной Египта по футболу Усама Исмаил не подтвердил данные CNN. По его словам, Салах продолжает тренироваться в составе сборной и покидать ее не намерен. Футболист участвует во всех матчах. Спортсмен не сообщал своему руководству о возможном уходе.