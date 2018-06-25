Двух игроков «Салавата Юлаева» задрафтовали в НХЛ

Выбрали Шэна и Алексеева.
Драфт Национальной хоккейной лиги 2018 года завершился в Далласе.
«Boston Bruins» под общим 212 номером выбрал воспитанника ХК «Салават Юлаев», нападающего Павла Шэна. Защитник «Red Deer Rebels», Александр Алексеев, права на которого принадлежат команде «Салават Юлаев», был задрафтован под 31-ым номером «Washington Capitals», сообщили в пресс-службе уфимского хоккейного клуба.
Нападающий Павел Шэн играл в «Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск, 2016-2018) и «Югра» (Ханты-Мансийск, 2017/18). Родился в Уфе 14.08.1999. Рост – 184, вес – 86. Хват – левый.
Защитник Александр Алексеев играл в командах «Серебряные львы» (Санкт-Петербург, 2015-2016) и «Red Deer Rebels» (WHL, 2016-2018). Родился в Санкт-Петербурге 15.11.1999. Рост – 193, вес – 89. Хват – левый.