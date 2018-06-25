Двух игроков «Салавата Юлаева» задрафтовали в НХЛ

Драфт Национальной хоккейной лиги 2018 года завершился в Далласе.

«Boston Bruins» под общим 212 номером выбрал воспитанника ХК «Салават Юлаев», нападающего Павла Шэна. Защитник «Red Deer Rebels», Александр Алексеев, права на которого принадлежат команде «Салават Юлаев», был задрафтован под 31-ым номером «Washington Capitals», сообщили в пресс-службе уфимского хоккейного клуба.