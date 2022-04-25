В АНП СК «Горняк» Учалинского ГОКа презентовали «Красную машину» Федерации хоккея РФ

В АНП СК «Горняк» Учалинского ГОКа презентовали «Красную машину» Федерации хоккея РФ
В АНП СК «Горняк» Учалинского ГОКа презентовали «Красную машину» Федерации хоккея РФ
Вчера, 15:40СпортФото: УГОК
По национальной программе подготовке хоккеистов теперь будут заниматься и в АНП СК «Горняк», где занимаются около 300 ребят.

В АНП СК «Горняк» Учалинского ГОКа (предприятие сырьевого комплекса УГМК) состоялась презентация национальной программы подготовки хоккеистов «Красная машина». Программа разработана Федерацией хоккея России и включает в себя практическое руководство для тренеров, теоретические пособия для игроков от 6 до 16 лет, отдельное пособие по подготовке вратарей, а также мобильное приложение с видеоуроками для тренеров.

По «Красной машине» занимаются уже более 30 хоккейных школ России. Презентацию проекта на каждой площадке непременно сопровождают мастер-классы с профессионалами. Вот и хоккеисты «Горняка» потренировались на льду с мастерами спорта России международного класса — Вячеславом Селуяновым и Анной Пруговой. Обладатели спортивных наград поделились с ребятами опытом и секретами мастерства.

— Приятно удивлена, какую поддержку оказывают в Учалах развитию детского хоккея: дети занимаются бесплатно, им предоставляют форму. Рада видеть сегодня столько вратарей, постараюсь научить их всему самому лучшему, чтобы не повторяли моих ошибок, принимали правильные решения и ловили много шайб! — поделилась вратарь ХК «Агидель», многократная чемпионка России Анна Пругова.

Фото:УГОК

Сегодня в АНП СК «Горняк» Учалинского ГОКа занимается порядка 300 хоккеистов. Ребята привозят награды с региональных турниров, Первенств Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов. Только в марте 2022 г. команда 2010–2011 гг. р. (тренер С. П. Могильников) заняла III место в турнире УГМК, посвященном памяти А. Козицына, а команда 2012–2013 гг. р. (тренер Э.И. Кадырметов) заняла 2 место в турнире «Уральский прорыв» и досрочно стала победителем Первенства Челябинской области в этом сезоне.

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