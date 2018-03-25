«Салават Юлаев» vs «Трактор»: уфимцы оказались бессильны и почти беззубы

Состав "Салавата Юлаева" на шестой матч против "Трактора" в рамках 1/2 финала Востока не отличается от заявки на предыдущий матч серии в Уфе.

Капитан: Григорий Панин. Ассистенты: Энвер Лисин, Тему Хартикайнен.

Скривенс (Кареев)

Умарк - Кемппайнен - Хартикайнен Логинов - Ларсен

Лисин - Юньков - Макаров Арзамасцев - Гончаров

Ткачев - Саюстов - Бурдасов Панин - Осипов

Солодухин - Коротков - Майоров Елизаров – Кузьмин .

В воротах «Трактора» место занял Павел Францоуз. Начался шестой раунд противостояния, хозяева сразу пошли вперед и проверили Скривенса на прочность – наш Бен в себе уверен. Затем уфимцы упустили реальный момент для взятия ворот – звено Короткова провело хороший отрезок на льду.

Юлаевцы играют с хорошим настроением, и Скривенс надежен – похоже, уфимцы полны решимости сегодня закончить серию и заполучить себе пару дней на восстановление, чтобы к финальному «зеленому дерби» быть во всеоружии.

Звено Умарка навело шороху у ворот Францоуза – шикарный был момент у «Салавата», Линус не попал по шайбе клюшкой!

Челябинцы также остро атакуют, защитники гостей самоотверженно бросаются под шайбу.

Максим Гончаров головой врезался в борт – вынужден был уйти в раздевалку наш защитник.

Преимущество перешло к юлаевцам,вот прошла атака с целой серией бросков с близкого расстояния – пока хозяевам везет!

Но и «Трактор» огрызается – наш вратарь выручает своих партнеров по команде.

Идет последняя минута первого периода, секунды тают, и звучит сирена на перерыв - 0:0.

Начинается вторая двадцатиминутка, на ровном месте ошибается наш защитник, Черников выходит один на Бена и бросает над плечом под перекладину – 1:0. Что же, надеемся на силу уфимской атаки – времени на отыгрыш много.

Однако вместо этого у хозяев проходит длинный пас, еще один выход один на один, и вновь наш голкипер бессилен – 2:0. Нужно успокоиться и прийти в себя.

И еще один удар по юлаевскому самолюбию – третий бросок по воротам Скривенса, и третья шайба влетает в наши ворота – у челябинцев залетает все подряд!

После некоторой паузы тренерский штаб гостей меняет вратарей – на лед выходит Андрей Кареев.

Удаление в составе «Салавата Юлаева». На скамейку штрафников за удар соперника клюшкой отправился Игорь Макаров. Но и соперники тоже нарушают правила – играем 4 на 4.

Уфимцы едва не забили, а затем удаляют за нарушение численного состава еще одного челябинца. И на этот раз «Салавату Юлаеву» удается ответить разящим броском – 3:1. Отличился давно не забивавший Филипп Ларсен броском от синей линии.

За чистый силовой прием удаляют Григория Панина, опять мы в меньшинстве. И четвертая шайба влетает в уфимские ворота – размочили и Кареева.

И тут же следует и пятый голевой бросок – похоже, настрой хозяев настолько силен, что противопоставить ему просто нечего…

5:1, такое отыграть практически невозможно.

Тем более и шестая шайба залетает в ворота – сегодня не наш вечер в квадрате, а может и в кубе. По три гола каждому из уфимских вратарей забили челябинцы.

Ну что же, зато посмотрим седьмую игру в Уфе!

...А пока юлаевцы забивают вторую шайбу – требуется видеопросмотр. Арбитр выходит на лед и разводит руками – не засчитывают гол, шайба влетела в ворота от конька уфимца, и хотя движения ногой не было, судьи все равно на стороне челябинцев. Второй перерыв.

В третьем игровом отрезке фарт у «Трактора» закончился – несколько убойных моментов не реализуются. Юлаевцы пытаются как-то подсластить пилюлю, но пока ничего не получается. Седьмая шайба влетает в наши ворота.