Квинси Промес: Снова хочу стать важной частью «Спартака»

Квинси Промес: Снова хочу стать важной частью «Спартака»

25 февраля , 12:48СпортФото: pxhere.com
Голландский нападающий перешел в московский клуб из «Аякса» за 8,5 миллионов евро.

Нападающий сборной Нидерландов Квинси Промес поделился эмоциями после перехода из амстердамского «Аякса» в московский «Спартак».

«Я просто снова хочу быть важным для команды игроком, я хочу играть. В том числе, конечно, на чемпионате Европы. В составе сборной я пробился на чемпионат Европы, но выбор за главным тренером. Мне просто нужно доказать что я готов, что нахожусь в достаточном игровом тонусе. Надеюсь, что верну хорошую форму, и тогда я не буду сомневаться в своем месте в составе», - приводит слова Промеса «Советский спорт».

Напомним, что голландец ранее выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, становясь чемпионом России. В общей сложности Промес провел за красно-белых 135 матчей, забив 66 мячей.

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