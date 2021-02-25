Квинси Промес: Снова хочу стать важной частью «Спартака»

Нападающий сборной Нидерландов Квинси Промес поделился эмоциями после перехода из амстердамского «Аякса» в московский «Спартак».
«Я просто снова хочу быть важным для команды игроком, я хочу играть. В том числе, конечно, на чемпионате Европы. В составе сборной я пробился на чемпионат Европы, но выбор за главным тренером. Мне просто нужно доказать что я готов, что нахожусь в достаточном игровом тонусе. Надеюсь, что верну хорошую форму, и тогда я не буду сомневаться в своем месте в составе», - приводит слова Промеса «Советский спорт».
Напомним, что голландец ранее выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, становясь чемпионом России. В общей сложности Промес провел за красно-белых 135 матчей, забив 66 мячей.