Ковальчук перешел в команду Овечкина "Вашингтон"

Российский форвард Илья Ковальчук заключил контракт с клубом Национальной хоккейной лиги "Вашингтон", где играет Александр Овечкин. Он будет выступать за новую команду под 17-м номером. Об этом сообщает "Советский спорт" .

"Монреаль" обменял Ковальчука в "Вашингтон" на право выбора в третьем раунде драфта 2020 года. Текущий сезон 36-летний хоккеист начинал в составе "Лос-Анджелеса". В декабре клуб выставил его на драфт отказов, после чего игрок в статусе неограниченно свободного агента подписал контракт с "Монреалем".