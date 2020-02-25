Ковальчук перешел в команду Овечкина "Вашингтон"

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Российский хоккеист взял 17-й номер.
Российский форвард Илья Ковальчук заключил контракт с клубом Национальной хоккейной лиги "Вашингтон", где играет Александр Овечкин. Он будет выступать за новую команду под 17-м номером. Об этом сообщает "Советский спорт".
"Монреаль" обменял Ковальчука в "Вашингтон" на право выбора в третьем раунде драфта 2020 года. Текущий сезон 36-летний хоккеист начинал в составе "Лос-Анджелеса". В декабре клуб выставил его на драфт отказов, после чего игрок в статусе неограниченно свободного агента подписал контракт с "Монреалем".
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей