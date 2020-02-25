Анастасия Потапова вышла в 1/8 турнира WTA

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Матч между россиянкой Анастасией Потаповой и словенкой Анной Шмидловой закончился победой теннисистки из России. Она вошла в 1/8 турнира Женской теннисной ассоциации (WTA).
Матч проходил в Акапулько и длился более двух часов. В итоге 18-летняя российская теннисистка выиграла со счетом 4:6, 7:5, 6:1, пишет RT.
Потапова, занимающая 97 позицию в WTA, сразится с теннисисткой из Германии Татьяной Марией за выход в четвертьфинал.
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