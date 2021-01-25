В Башкирии планируют расширить полномочия спортивных клубов

Инициатива предусматривает прав спортклубов не только заниматься физическим воспитанием, проводить тренировки, но и организовывать спортивные мероприятия, а также готовить население к выполнению нормативов ГТО. Тем самым будут расширены и конкретизированы полномочия таких учреждений.