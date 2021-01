В Башкирии планируют расширить полномочия спортивных клубов

Депутаты Госсобрания Башкирии на ближайшем пленарном заседании рассмотрят проект, регламентирующий права и обязанности спортивных клубов. Планируется расширить их полномочия.

Инициатива предусматривает прав спортклубов не только заниматься физическим воспитанием, проводить тренировки, но и организовывать спортивные мероприятия, а также готовить население к выполнению нормативов ГТО. Тем самым будут расширены и конкретизированы полномочия таких учреждений. Такой подход будет способствовать укреплению работы спортклубов, что в результате должно положительно отразиться на степени вовлеченности населения в занятия физкультурой и спортом, качестве спортивной подготовки, пояснил спикер парламента Константин Толкачев. Кроме того, данные законопроект станет поддержкой в массовом спорте, а также способствует вовлечению населения в спорт и физкультуру. Законопроект предлагает спортклубам заниматься антидопинговой пропагандов, создавать необходимые условия для занятия спортом и предоставлять статистику о проделанной работу. В норму закона также вводится нововведение — подготовка может осуществляться на основании государственного или муниципального социального заказа.

