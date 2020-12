Стоит отметить, что официального подтверждения информации пока нет, а контракт 47-летнего специалиста рассчитан до завершения текущего сезона.

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель отправлен в отставку, сообщает «Советский спорт», ссылаясь на издание L’Equipe. Тухель возглавил «ПСЖ» в 2018 году. В прошлом сезоне команда под его руководством впервые в своей истории дошла до финала Лиги чемпионов, где уступила «Баварии» со счетом 0:1. В текущем сезоне парижане занимают третье место в Лиге 1, на одно очко отставая от «Лиона» и «Лилля», а также успешно преодолели групповой этап Лиги чемпионов.

