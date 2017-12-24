Тренеру «юлаевцев» Вестерлунду выписали штраф за излишнюю эмоциональность
Сегодня, 13:21СпортРустэм Башкирцев
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Тренеру «юлаевцев» Вестерлунду выписали штраф за излишнюю эмоциональность.
В пресс-службе КХЛ сообщили о денежном штрафе главного тренера ХК «Салават Юлаев» Эркки Вестерлунда. Финский тренер за излишнюю эмоциональность может получить от 100 до 200 тысяч рублей. Хоккеисты остались без тренера уже во втором периоде и до конца встречи. Связано это с тем, что во время матча в Новосибирске с местной «Сибирью» судейская бригада выписала двухминутный штраф уфимцам за нарушение численного состава.
Юлаевцы забили по итогам игры шесть голов, сама игра получилась достаточно эмоциональной.
«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на главного тренера «Салавата Юлаева» Эркку Вестерлунда наказание и подвергнуть его денежному штрафу», — уточняет пресс-служба КХЛ.
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