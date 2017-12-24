Тренеру «юлаевцев» Вестерлунду выписали штраф за излишнюю эмоциональность.

В пресс-службе КХЛ сообщили о денежном штрафе главного тренера ХК «Салават Юлаев» Эркки Вестерлунда. Финский тренер за излишнюю эмоциональность может получить от 100 до 200 тысяч рублей. Хоккеисты остались без тренера уже во втором периоде и до конца встречи. Связано это с тем, что во время матча в Новосибирске с местной «Сибирью» судейская бригада выписала двухминутный штраф уфимцам за нарушение численного состава.