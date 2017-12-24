ХК «Салават Юлаев» обменялся новым игроком с владивостокским «Адмиралом»

Главная хоккейная команда республики получила права на вратаря из Петербурга.

В пресс-службе «юлаевцев» рассказали, что команда обменялась с владивостокским «Адмиралом»: состав его пополнил защитник «Тороса» Григорий Ващенко.

Тем временем «Салават Юлаев» получил права на вратаря Кирилла Устименко и защитника Вениамина Баранова. В этом сезоне они выступали за питерское «Динамо» в МХЛ», - сообщается на официальном сайте «юлаевцев».

Баранов за 38 матчей набрал 20 очков при показателе полезности +19. Устименко сегодня отражает 92,9% бросков, имея коэффициент надежности 1,65.

Отметим, что защитника «Адмирал» выбрал под первым номером на драфте КХЛ в 2016 году. Голкипера на в третьем раунде НХЛ выбрал клуб «Филадельфия Флайерз» под 80-м номером.

Также добавим, что сегодня стало известно о том, что КХЛ оштрафовал за излишнюю эмоциональность главного тренера «юлаевцев» Эркку Вестерлунда. Ему грозит выплата от 100 до 200 тысяч рублей.