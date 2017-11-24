Вайсфельд об Арзамасцеве: Такое поведение непозволительно

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» прокомментировал критику со стороны защитника Захара Арзамасцева.

На вопрос, поедет ли Арзамасцев на предстоящий выезд в Нижнекамск и Казань, Вайсфельд ответил утвердительно, а, говоря о возможных проблемах в дальнейшем общении тренера и игрока, сказал, что всё зависит от игрока.

- Если Захар будет хорошо играть, то проблем не будет. Я вообще не приветствую такие высказывания, но тут есть другой момент. Арзамасцев никакого морального права так говорить не имеет, потому что он сам играет сейчас очень плохо. Я понимаю, если ты три забил, две отдал, сделал десять хитов, пять раз бросок на себя принял, а команда проиграла. Ты выходишь и говоришь: генеральный менеджер – плохой, тренер – плохой, партнёры тоже плохие. Ладно, но ты-то что сделал? Арзамасцев – один из самых высокооплачиваемых игроков команды.